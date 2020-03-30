Психолог рассказал, как пережить неделю вынужденных выходных

Москва, 30 марта. Психолог и специалист по клиническим исследованиям Алексей Фокин рассказал, как вернуться к привычному режиму после недели вынужденных выходных, объявленных для профилактики распространения коронавируса.

Президент России Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим, чтобы предотвратить распространение коронавируса. По словам Фокина, чтобы вернуться в нормальный рабочий ритм после 5 апреля, нужно относиться к внеплановой рабочей неделе как к обычному отпуску.

«Если это будет одна неделя карантина, то вернуться в строй без ущерба для работы и психики будет несложно. Это время нужно провести как обычный человеческий отпуск. Появилась возможность побыть с семьей, отдохнуть, сделать ремонт, почитать книги — сделать все то, что не давалось сделать ранее из-за недостатка времени. Если соблюдать эти рекомендации, можно не только вернуться к работе без проблем, но и укрепить свои силы и улучшить результаты труда», — объяснил Фокин.

Также он дал совет, как избавиться от панических настроений и сохранить спокойствие духа. Он призвал меньше читать новости и мониторить ситуацию с коронавирусом. По его словам, это новый этап в истории, но все время думать только о пандемии – вредно.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а эпицентр распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу и США.