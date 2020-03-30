Симоньян призвала «богатых людей» не стесняться сообщать о пожертвованиях больницам

Москва, 30 марта. Маргарита Симоньян призвала состоятельных людей жертвовать деньги больницам, а также не бояться об этом сообщать.

Как утверждает главный редактор МИА «Россия сегодня», благотворительность должна быть заразной. По ее словам, жертвуя средства медицинским учреждениям, богатые люди будут подавать пример для остальных.

«Тихая благотворительность — это лазейка для жадных. В такое время, как сейчас, благотворительность должна быть заразной», — написала у себя в Twitter Симоньян.

Она призвала сообщать ей о совершенных пожертвованиях. Как заверяет Симоньян, вся эта информация станет достоянием общественности.

Дорогие богатые люди!



Пишите нам, какой больнице вы помогли, что послали и куда.



Мы опубликуем. Вы станете примером для других.



Тихая благотворительность — это лазейка для жадных. В такое время, как сейчас, благотворительность должна быть заразной. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 30, 2020

Ранее стало известно, что итальянский дом моды Armani намерен переоборудовать все свои производства в Италии для пошива одноразовых халатов для медицинских работников. До этого дизайнер Джорджо Армани пожертвовал 1,4 млн долларов итальянским больницам для борьбы с коронавирусом.

Недавно «Известия» сообщали, что благотворительные фонды фиксируют резкое сокращение сборов на фоне пандемии коронавируса, причем самые крупные в этом месяце не досчитались десятков миллионов рублей.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».