Сирия, 31 марта. Минздрав Сирии сообщил о втором случае смерти от коронавируса в стране. Под ударами протурецких боевиков в районе Манбиджа погибла девочка. США разместили зенитно-ракетные комплексы Patriot на двух своих базах в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: не могут усмирить взбунтовавшихся заключенных в тюрьме «Ас-Сина» в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по деревне Араб-Хасан на северо-востоке Алеппо, погибла девочка; перебросили крупный военный конвой в Идлиб.

«Ахрар аш-Шаркыя»: спровоцировала конфликт с местными жителями в кантоне Африн.

Соединенные Штаты: разместили зенитно-ракетные комплексы Patriot на двух военных базах в Ираке.

Провинция Алеппо

Появились сведения о новых столкновениях на линии разграничения курдских бандгрупп и протурецких сил на северо-востоке провинции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что артиллерийский обстрел союзников Турции в районе деревни Араб-Хасан к северу от Манбиджа привел к жертвам среди гражданских лиц. Под ударами протурецких боевиков погибла девочка, тогда как ее отец был тяжело ранен. О том, что побудило членов поддерживаемых Анкарой формирований открыть огонь, неизвестно.

Тем временем в кантоне Африн в северо-западной части Алеппо вспыхнули стычки между местным населением и боевиками протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркыя». Согласно данным SOHR, столкновения развернулись в поселении Касим в районе Раджу. К вооруженному конфликту привел отказ жителей от выплаты налогов, незаконно взимаемых радикалами. В результате противостояния несколько семей были вынуждены покинуть деревню. Кроме того, члены «Ахрар аш-Шаркыя» конфисковали их скот.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что в Идлиб был переброшен очередной военный конвой из Турции. Колонна из нескольких десятков единиц техники пересекла границу в районе пограничного перехода «Кафр Лусин». В составе подкреплений на территорию Сирии были ввезены танки, а также артиллерийские и ракетные установки, передает интернет-портал J News.

Между тем Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) сообщило о том, что в стране был зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса. Как известно, всего в Сирии было зафиксировано 10 случаев заражения.

Провинция Хасака

В тюрьме «Ас-Сина», которая находится под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF), продолжается бунт террористов «Исламского государства»1. По информации Telegram-канала (rybar), сотрудникам администрации исправительного учреждения пока не удалось восстановить порядок. Бунтующие боевики требуют пересмотра дел и улучшения условий содержания. Как утверждает на своей странице в сети Twitter военный источник (FBussoletti), активизация подобных настроений среди заключенных вызвана опасениями заражения вирусом COVID-19.

По предварительным данным, поиски четырех из 15 ранее сбежавших джихадистов все еще продолжаются. В разведывательно-поисковых мероприятиях задействована авиация возглавляемой США международной коалиции.

Ирак

Поступила информация о том, что США разместили зенитно-ракетные комплексы Patriot на своих военных объектах в Ираке. Одна батарея прибыла на авиабазу «Айн аль-Асад» в провинции Аль-Анбар, тогда как вторая была направлена в Эрбиль. Отмечается, что в ближайшем будущем Вашингтон также намерен перебросить новую партию ЗРК из Кувейта. По данным Telegram-канала (rybar), отправка ЗРК Patriot происходит в рамках негласной договоренности между главой Центрального командования ВС США генералом Маккензи и властями Ирака, по условиям которой американские войска покинули четыре военных базы в Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.