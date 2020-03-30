Дана Борисова рассказала о небольшом «срыве»

Москва, 30 марта. Дана Борисова рассказала поклонникам, что у нее случился небольшой «срыв». При этом она успокоила фоловеров, заявив, что теперь с ней все нормально.

Несколько дней назад поклонники обратили внимание на перемены в поведении и внешнем виде телезвезды. По их мнению, у Борисовой появились отеки, у нее «заплетался» язык. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что стало причиной такого состояния.

«И кстати, мои спасители, которые взывают ко всем и верещат о моем спасении. Ну, попила два дня по 30 капель корвалол, продается в любой аптеке без рецепта, стоит 30 рублей, содержит фенобарбитал!!! Чего страдать-то? Все такие идеальные?» — написала Борисова.

При этом она подчеркнула, что 26 апреля исполнится три года с тех пор, как она полностью отказалась от наркотиков и алкоголя.

Борисова также резко отреагировала на советы поклонников обратиться за помощью к наркологу Никите Лушникову, который последние два года следил за ее состоянием. По ее словам, тот уже полгода «руководит» разорившейся организацией, «даже офиса не имеет, ветеринар по образованию».

Откровения Борисовой вызвали одобрения далеко не у всех ее фоловеров.

«И, кстати, от 30 каплей корвалола язык так не заплетается, и такой сухости языка не бывает… Очень жаль, пытается обмануть всех… А обманывает-то себя», — пишет пользователь под ником gera_nat71.

«Никита Лушников всегда был прям спасателем жизни вашей, а теперь вы с такой насмешкой о нем», — возмутилась olga_dolidze79.

Другие поклонники наоборот вступились за звезду.

«Дана, твоих бы спасителей из комментаторов на борьбу с коронавирусом! Тут сплошь медики и профессора, смотрю», — пишет tihonowa.mariya.

В 2017 году, напомним, Борисова прошла лечение от наркотической зависимости. Помимо этого ведущая страдает биполярным расстройством.