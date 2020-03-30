Винокур показал результаты теста на коронавирус

Москва, 30 марта. Известный юморист и певец Владимир Винокур решил провериться на коронавирус. Результат теста артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Как говорится в протоколе обследования испытательного лабораторного центра, коронавирусной инфекции в организме Винокура не обнаружено. По этому случаю юморист попросил проверяющих его врачей попозировать с ним для фотографии.

Впрочем, подписчики Винокура призвали его не радоваться раньше времени. Они обратили внимание на то, что для полной уверенности нужно провести больше тестов.

«Инкубационный период 2 недели, что за 2 дня забора покажет? Наивные», «Рано радоваться. Сегодня так, завтра — по-другому. Соблюдайте меры профилактики!» — пишут наиболее скептически настроенные пользователи.

Остальные же поздравили Винокура с отрицательным анализом и пожелали ему здоровья. Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у советского певца Льва Лещенко и известного российского писателя, автора серии детективных романов про Эраста Фандорина — Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили).

Писатель отметил, что ему не посчастливилось стать одним из «ранних» зараженных, поскольку «в первые дни болезни никакого лечения еще не было». Врач «с успешным опытом» появился лишь на 11-й день и назначил курс антибиотиков.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.