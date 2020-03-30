Врач в США оставила сообщение детям на случай смерти от коронавируса

Нью-Йорк, 30 марта. Врач из Нью-Йорка Корнелия Григгс написала в Twitter сообщение для своих детей на случай, если она заразится коронавирусом и скончается.

Медик опубликовала фото в защитном костюме и написала, что ее дети слишком малы, чтобы прочитать это послание. Она усомнилась, что они узнали бы ее в этой экипировке.

«Но если они потеряют меня из-за COVID-19, я хочу, чтобы они знали, что мама очень старалась выполнить свою работу», — написала Григгс.

Американские врачи страдают от нехватки спецодежды, которая помогает защититься от заражения при работе с инфицированными коронавирусом пациентами. Коллеги Григгс под ее записью оставили десятки комментариев.

Одна врач пожаловалась, что 12 часов использует одну и ту же одноразовую маску. Хотя специалисты советуют меняют их каждые два часа. Другая врач написала, что не уверена в том, когда ей выдадут новые защитные средства.

По последним данным, США стали первой страной по количеству заболевших коронавирусом. Эксперты считают, что уже через две недели реанимации в разных городах страны будут переполнены. Система здравоохранения не справляется с потоком инфицированных граждан.

Число зараженных на 29 марта составило 124 тысячи человек , около 2,2 тысячи человек скончались. Американский Центр по предупреждению и контролю заболеваний полагает, что пик заболеваемости будет преодолен не ранее, чем через три недели.

