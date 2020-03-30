Бузова назвала нарушающих режим самоизоляции москвичей дегенератами

Москва, 30 марта. Ольга Бузова раскритиковала московских «шашлычников» у себя в Instagram.

Москвичей, не соблюдающих режим самоизоляции, певица назвала «дегенератами». Бузова призвала всех жителей столицы оставаться дома и воздержаться от пикников и посещения общественных мест во время пандемии коронавируса.

«Я безумно рада, что в Москве ввели карантин. Потому что некоторые дегенераты этого не поняли. Что шашлыки нельзя жарить», — говорит певица.

Как утверждает Бузова, она сама соблюдает все требования. Но она подчеркнула, что это не заставит ее бросить работу.

«Это ради того, чтобы у вас было что смотреть на карантине, мои хорошие», — отметила Бузова.

Ранее москвичей отчитала телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Она опубликовала у себя в Instagram ролик, где высказывает возмущение поведением жителей столицы, которые не соблюдают режим самоизоляции. Она отметила, что в то время, пока она ездит по городу на машине и боится открыть окно, другие москвичи спокойно разгуливают по городу несмотря на риск распространения коронавируса Гузеева сказала, что людей на улицах столицы так много, что яблоку негде упасть.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.