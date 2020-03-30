Предсказавший глобальную эпидемию врач назвал условия победы над коронавирусом

Вашингтон, 30 марта. Американский врач-эпидемиолог Ларри Бриллиант, который предсказал глобальную пандемию еще в 2006 году, оценил действия стран мира по сдерживанию коронавируса.

По его словам, в целом все государства идут в верном направлении — ограничивают передвижение людей и вводят режим домашней самоизоляции. Это дает специалистам время для того, чтобы разработать вакцину. Вакцина — одно из главных условий победы над коронавирусом. Второе условие — выработка естественного иммунитета у тех, кто уже переболел.

«Сочетания первого и второго достаточно, чтобы получить «коллективный иммунитет», который обычно охватывает 70-80% населения», — отметил Бриллиант.

Врач также подчеркнул важность постоянного тестирования на коронавирус. Это позволит вовремя обнаружить и локализовать очаг инфекции. Обычным же людям эпидемиолог посоветовал носить медицинские маски, чтобы снизить риск заражения.

В то же время американский специалист признал, что вызванная коронавирусом эпидемия стала самой опасной за всю историю человечества, поскольку изначально против нее ни у кого не было иммунитета. Это означает, что в теории коронавирус может заразить все население земли.

Напомним, что глобальную пандемию Бриллиант предсказывал еще в 2006 году, правда тогда врач приводил гораздо более внушительные цифры — 1 млрд заразившихся и 165 млн погибших. По состоянию на 29 марта, в мире было зарегистрировано 707,3 тыс. случаев заражения. 150,7 тыс. человек выздоровело, 33,5 тыс. — скончалось. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день обстоит в США, Италии, Китае, Испании, Германии и Франции.