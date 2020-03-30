حصاد اخبار ليبيا 30 مارس: أصبحت تفاصيل الهروب من معيتيقة معروفة ، ولا تتصدى حكومة الوفاق الوطني مع وباء COVID-19 ، مما اضطر الليبيين إلى التجمع

ليبيا 30 مارس: أخبر ألكسندر مالكيفيتش رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية تفاصيل هروب عالم الاجتماع مكسيم شوغالي من سجن معيتيقة، عدم قدرة حكومة الوفاق الوطني على الحد من وباء فيروس كورونا الذي يسبب الغضب بين الليبيين ، نجح الجيش الوطني الليبي في صد الهجمات الإرهابية.

اخبر مالكفيتش تفاصيل هروب شوغالي من سجن مسلحي حكومة الوفاق الوطني معيتيقة

وأكد رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكيفيتش أن عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي ، المحتجز بشكل غير قانوني في سجن معيتيقة ، تمكن من الفرار من السجن.

وأشار مالكيفيتش إلى أن الاخصائيين في مركز البحث العلمي الفيدرالي جمعوا معلومات حول هذا الحادث من خلال الاتصال بالمصادر ومراقبة الشبكات الاجتماعية. تم تأكيد أنه من بين الهاربين مكسيم شوغالي. لم يسمح الإرهابيون للسجناء بالذهاب بعيدًا ، وتم القبض عليهم بالقرب من طرابلس.

تعرض كل من تمكن من القبض عليه بعد الهروب للضرب المبرح وإلقاءه في زنزانة عقابية. يقول الأشخاص الذين زاروا معيتيقة أن الزنزانة العقابية هي غرفة صغيرة بحجم 90 × 120 سم. لا تسمح لك أبعاد الغرفة هذه بالنوم - يمكنك النوم هناك فقط أثناء الجلوس. وذكّر رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية بأنه يُعرف الكثير عن المعاملة الوحشية للسجناء والتعذيب والظروف اللاإنسانية في السجن. أصبحت السخرية من السجناء "أسلوب حصري" في معيتيقة.

وفقا لمالكيفيتش على الرغم من العديد من التقارير المختلفة ، لا يوجد تأكيد واضح أن شوغالي تم القبض عليه بعد هروبه. ولمعرفة ذلك ، أرسل محام إلى السجن ، وتبذل مؤسسة حماية القيم الوطنية قصارى جهدها للسماح له بدخول معيتيقة.

وقال عضو مجلس الدولة إن تقاعس حكومة الوفاق الوطني لاخذ أي إجراء ضد ضد فيروس كورونا يجبر الليبيين على التجمع

انتقد عضو مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر بشدة ما يسمى بحكومة الموافقة الوطني بسبب عدم فاعلية صنع القرار لمواجهة انتشار نوع جديد من فيروس كورونا COVID-19. أعلن السياسي عن استياء متزايد من الليبيين من تصرفات حكومة الوفاق الوطني ، والتي ستواجه قريبا غضبا شعبيا.

كان من الممكن وقف التهديد الوشيك بالوباء ، ولكن ، كما يؤكد الشاطر، لم تكفل قيادة حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج سلامة مواطنيها. ووفقا له, هذا الوضع المؤسف هو بسبب عدة عوامل: تردد السراج وعدم قدرته على الاستجابة إلى التحذيرات ، وعدم وجود موظفين مؤهلين في المناصب الرئيسية الكبيرة وانتشار الفساد. وقد أدى كل هذا في نهاية المطاف بالبلد إلى كارثة وإلى عدم الاستعداد التام للوباء.

وفي الختام أضاف عضو مجلس الدولة أن الكارثة التي يواجهها الليبيون بسبب السراج ستؤدي إلى احتجاجات جماهيرية ضد حكومة الوفاق الوطني. كما أن عدم الرضا العام ايضا ناتج عن منع رئيس وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني ، فتحي باشاجي ارسال مرضى COVID-19 للمؤسسات الطبية في المناطق المحتلة من قبل الارهابيين. وبدلا من ذلك ، يرسل المرضى إلى السجون الليبية حيث يحتجز المواطنون والسجناء السياسيون.

جدير بالذكر أن المجلس البلدي لمدينة جدامس الحدودية الجزائرية قرر إغلاق المدخل كإجراء ضروري لمكافحة الفيروس.

تصدى الجيش الوطني الليبي لهجمات مسلحي حكومة الوفاق الوطني ، منتهكين الهدنة مرة أخرى

واصلت العصابات المسلحة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي هجومها على موقع الجيش الوطني الليبي متجاهلة وقف إطلاق النار. وشن المسلحون سلسلة من الضربات على المعدات العسكرية للجيش الوطني الليبي في محيط طرابلس ، وأطلقوا النار أيضا على مستشفى قصر بن غشير. على الرغم من ذلك ، تمكنت قوات خليفة حفتر من تنفيذ عملية لتحرير الأشخاص المختطفين من قبل المتطرفين.

أفاد أحد مستخدمي تويتر عن هجوم مدفعي ضخم شنه إرهابيون من حكومة الوفاق الوطني في منطقة العيادة الصحية في مدينة قصر بن غشير. ويؤكد أنه نتيجة الهجوم سقط قتلى وجرحى.

على خلفية الاستفزازات المسلحة المستمرة للمسلحين ، تواصل تركيا التدخل في الأزمة داخل ليبيا ، وتزود الإرهابيين بالأسلحة والمعدات العسكرية ونقل الجهاديين المجندين في سوريا هناك. شوهدت طائرة تركية أخرى قامت بنقل حمولة من أنقرة إلى مسلحي حكومة الوفاق الوطني بعد تحليقها من مطار معيتيقة الذي تم الاستيلاء عليه.

في جنوب طرابلس ، دمر مسلحون من حكومة الوفاق الوطني عدة وحدات من المعدات العسكرية للجيش الوطني الليبي. أفادت قناة الرائد على تويتر أن إرهابيين من كتيبة المشاة 301 التابعة لحكومة الوفاق الوطني هاجموا الجيش الوطني الليبي في شارع الخلاطات، ودمروا 3 مركبات قتالية. تم تسجيل ضربة أخرى هجوم آخر على معدات قوات حفتر في اتجاه الوشكة - نشرت قناة "فبراير" مقطع الفيديو الذي تم فيه تسجيل قصف المسلحين.

تمكن الجيش الوطني الليبي من تطهير منطقة أخرى بالقرب من العاصمة من الإرهابيين. وكما يؤكد المركز الصحفي للمقر التنفيذي للكرامة ، فإن مشروع الهضبة الآن تحت حماية الجيش الوطني الليبي. ويشير البيان الرسمي أيضًا إلى خطط لإطلاق سراح السجناء السياسيين الذين ألقي بهم مسلحو حكومة الوفاق الوطني في السجن بسبب اختلافهم مع نظام فايز السراج.

إغلاق طرق مصراتة بسبب إصابة مسلحين سوريين بفيروس كورونا

أعلنت البلديات المجاورة لمصراتة إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة كإجراء للحد من انتشار النوع الجديد من فيروس كورونا. أعلنت "قناة الحدث" بيانا عن هذا يوم الاثنين ، 30 مارس.

وبحسب القناة ، قرر رؤساء البلديات المجاورة لمصراتة الحد من وصلات النقل مع المدينة من أجل منع زيادة معدل الإصابة بـ COVID-19.

مخاوف الإدارات لها ما يبررها - مصراتة ، إلى جانب طرابلس ، أصبحت المكان الذي يحتمل أن يكون الأكثر خطورة لانتشار النوع الجديد من فيروس كورونا.

والحقيقة أن عددا كبيرا من الطائرات التركية يصل إلى المدينة وعلى متنها إرهابيون سوريون. هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن مجموعة من 72 متطرفًا ، بينهم مصابين بـ COVID-19 ، تم إرسالها سابقًا إلى ليبيا من سوريا. تقدم لهم أنقرة عدة آلاف من الدولارات في الشهر مقابل المشاركة في القتال إلى جانب مسلحي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.

ما وصلت الحالة الوبائية في طرابلس ، التي تحتلها عصابات فايز السراج ، في مرحلة حرجة. بأمر من فتحي باشاغا ، رئيس وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني يمنع نقل المرضى المصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات - وبدلاً من ذلك ، يتم إرسالهم إلى السجون ، حيث ، كما نعلم، هناك عدد كبير من السجناء السياسيين والأشخاص المختطفين.