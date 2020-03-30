Москва, 30 марта. Российский актер Юрий Стоянов рассказал, чем занимается во время самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.

По его словам, он решил посвятить свободное время литературному творчеству. В настоящий момент актер работает над автобиографической книгой.

«Это будет моя третья книга. У меня есть предыдущие книги. Они все с элементами автобиографии. Это все, что было с моими друзьями, с моим телом и со всем, чем я занимаюсь», — пояснил Стоянов.

Кроме того, часть свободного времени актер посвящает хозяйственной деятельности в своем загородном доме. По словам Стоянова, он красит забор, а также ухаживает за растениями в саду, передает Nation News.

«Я крашу забор, подстригаю яблони, дошел до корней и жду, кто меня остановит», — отметил актер.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 634 тысяч человек. От коронавируса погибло более 33 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. 66 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.