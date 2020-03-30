Картину Ван Гога украли из закрытого на карантин музея в Амстердаме

Амстердам, 30 марта. Неизвестные похитили картину «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной» Винсента Ван Гога в Нидерландах.

Преступников заинтересовало полотно, написанное великим мастером в 1884 году. Картина находилась в музее Singer Laren в Амстердаме, сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, грабители вломились в музей в ночь на 30 марта. Они разбили стеклянную дверь, активировав сигнализацию, пишут «Аргументы и Факты».

Однако прибывшие на место происшествия полицейские упустили воришек. Полотно голландского художника было предоставлено во временное пользование Гронингенским музеем, отмечает «Ридус».

Музейный комплекс, откуда пропала картина, был закрыт на карантин по коронавирусу.

Еще одна крупная кража произошла в картинной галерее в Стокгольме. Неизвестные украли более десятка картин испанского живописца Сальвадора Дали.