Глава штаба Навального в Калининграде лежит в больнице с подозрением на COVID-19

Калининград, 30 марта. Координатор калининградского штаба Алексея Навального Александр Черников попал в местную больницу с подозрением на COVID-19. При этом первые признаки заболевания у него появились девять дней назад.

О госпитализации Черникова сообщил сотрудник федерального штаба Навального Дмитрий Низовцев. По его словам, тот был госпитализирован с «чем-то очень похожим на коронавирус». Сам Черников сообщил, что уже девять дней у него держится температура выше 39 градусов. Тест на коронавирус у него взяли при госпитализации, результаты пока неизвестны.

Напомним, по данным ВОЗ, инкубационный период коронавируса может составлять 14 дней (иногда более). 16 марта региональный штаб Навального перешел на удаленный режим работы одновременно с введением режима повышенной готовности в Калининградской области.

По словам Черникова, первые симптомы появились девять дней назад — 20–21 марта. Если предположить, что сторонник навального болен COVID-19, он уже заразил практически всех сотрудников калининградского штаба, а те, в свою очередь, неопределенное количество других людей.

Как сообщают «Народные новости», это уже третий инцидент, когда сотрудников Навального заподозрили в распространении коронавируса. В частности, 21 марта сообщалось, что могла заболеть координатор петербургского отделения Ирина Фатьянова. Это стало причиной для проверки девушки со стороны медработников, поскольку ситуация несла прямые риски для заражения остальных людей.

24 марта похожий случай произошел в Новосибирске. Сергей Бойко проигнорировал требования о самоизоляции и после возвращения из Франции отправился в студию для съемок очередного эфира, посвященного «критике» государства.

В настоящее время Черников находится в местной больнице. При этом он не призвал своих коллег пройти проверку на наличие COVID-19. При неблагоприятном сценарии развития событий калининградское отделение штаба Навального может стать очагом распространения коронавируса по всему региону.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, который он подписал 29 марта, режим самоизоляции обязаны выполнять все жители Москвы, передавал RT. Разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор. Чтобы следить за соблюдением карантина в ближайшие дни в Москве заработает умная система контроля, а людям будут выдавать специальные пропуска.

Согласно последним данным, передает «Газета.ру», во всем мире коронавирусом заражены 753 367 человек, скончались — 36 273. В России диагноз подтвержден у 1 837 пациентов, 12 человек умерли, 66 — уже вылечились.