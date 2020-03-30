Могилевская вспомнила, как Пугачева плакала из-за ревности

Москва, 30 марта. Продюсер Марта Могилевская рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачева однажды плакала из-за ревности к музыканту Сергею Челобанову.

Могилевская и Пугачева познакомились на съемках «Утренней почты». Между ними завязалось нечто вроде дружбы. Но общение с Пугачевой, как вспомнила Могилевская, было непростым — у исполнительницы сложный характер, она властная и умная.

«И люди, которые вокруг нее, за редчайшим исключением, просто свита, не имеющая права голоса…» — констатировала продюсер.

Размолвка между звездами произошла из-за дуэта Пугачевой с Челобановым, продюсер снимала для них клип на песню «Незваный гость». Музыкант стал сотрудничать с исполнительницей, но у них так и не завязалось таких же доверительных отношений, как было с Могилевской. Очевидцы рассказывали продюсеру, что он ни разу не называл Пугачеву по имени.

«Это, может быть, и была одна из причин, почему Алла Борисовна перестала со мною общаться. Ну, потому что она Чела очень любила, а тут я перед носом кручусь… Я же видела, как она плакала на съемках того самого злосчастного клипа «Незваный гость», может, ревновала», — призналась Могилевская.

Недавно композитор Александр Зацепин рассказал о давнем конфликте с Пугачевой. 10 марта музыканту исполнилось 94 года, его поздравили многие коллеги, но не примадонна российской эстрады. Певица и композитор поссорились много лет назад во время работы над фильмом «Женщина, которая поет». Пугачева убедила Зацепина разрешить ей исполнить несколько песен неизвестного автора Бориса Горбоноса. Выяснилось, что под этим псевдонимом скрывалась сама певица, а это было нарушением авторских прав.