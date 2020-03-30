В Госдуме заявили, что государство слышит доводы страдающего от коронавируса бизнеса

Санкт-Петербург, 30 марта. Государство слышит доводы страдающего от эпидемии коронавируса бизнеса и принимает все необходимые меры, чтобы ему помочь. Об этом в понедельник заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«По бизнесу, какие меры необходимы, они принимаются постоянно. Государство слышит предпринимателей, никто не заинтересован в том, чтобы задушить бизнес», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ранее вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей Петербурга Тамара Буйлова заявила, что бизнес не против жестких мер карантина. Деловая сфера заинтересована в том, чтобы эпидемия закончилась как можно быстрее.



Напомним, что целый ряд российских регионов, включая Москву, Подмосковье, Калининградскую и Липецкую области, объявили о режиме полной самоизоляции. Это значит, что местным жителям предписано сидеть дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости — чтобы сходить в магазин, аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.