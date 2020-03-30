Экс-стилист Пугачевой призвал Киркорова решиться на каминг-аут

Москва, 30 марта. Бывший стилист Аллы Пугачевой и многих звезд Голливуда Джордж Ровалс призвал поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова открыто заявить о нетрадиционной сексуальной ориентации. Он раскритиковал известного артиста за робость и призвал повести себя достойно.

По мнению Ровалса, сейчас для каминг-аута самое подходящее время.

«Филипп по характеру никогда не был мальчиком, скорее — нежной девочкой. По его поведению видно. Посмотри, как он ручки складывает. Я не против, это дала природа. Но ты говори достойно. Как Элтон Джон сказал: «Я – гей!». И ничего страшного. Будь мужиком!» — цитирует призыв стилиста «Собеседник».

Ровалс заявил, что подобных Киркорову в России много. Среди них, уверен стилист, есть и ведущие Первого канала. Парикмахер рассказал, что сегодня эти мужчины женаты и даже имеют детей, поскольку настолько сильно стесняются публично признаться в своей ориентации, что для прикрытия заводят семьи.

«Что вы сперму переливаете из одной баночки в другую? Возьмите, переспите с нормальной теткой и скажите, что это мать твоих детей!» — возмутился стилист.

Он заявил, что на самом деле Киркоров никогда не любил Аллу Пугачеву, как и сама Примадонна не испытывала к экстравагантному артисту никаких серьезных чувств.

«Отношения Аллы и Филиппа — игра! После концерта поженились, потом 50% от всех заработков Филиппа получала Пугачева. Если считаешь, что это любовь-морковь, то ты — дурак. Люди у нас как стадо баранов. Что скажут им, в то и верят!» — высказался шоумен.

Джордж Ровалс является единственным в мире обладателем приза «Золотые ножницы». Свои образы ему некогда доверяли такие знаменитости, как Тина Тернер, Барбара Брыльска и Саманта Фокс. Сейчас стилист продолжает свою профессиональную деятельность, работая с другими известными персонами.