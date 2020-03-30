ФАН информирует о правилах самоизоляции из-за коронавируса и наказаниях за их нарушение

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением нового коронавируса, в России повсеместно вводятся жесткие меры, предусматривающие практически полную самоизоляцию всех граждан, за исключением тех, кто в силу профессиональных обязанностей должен оставаться на рабочем месте. Первой такие меры ввела Москва. Напомним, на 30 марта общее число заразившихся коронавирусом достигло в России 1836 человек, и первенство тут предсказуемо держит столица.

Какие меры противодействия эпидемии введены в Москве, в каких ситуациях граждане имеют право покидать квартиры, и какое наказание предусмотрено за нарушение режима изоляции, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.

Позже на сайте мэра Москвы были опубликованы некоторые разъяснения и уточнения, пока предварительные.

В частности, указано, что обеспечение дистанции между покупателями в магазинах лежит на владельцах торговых точек.

Уточняется, что в обычном режиме продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и магазины c товарами первой необходимости. Также продолжают работать экстренные городские службы.

Гражданам, выходящим из квартиры, необходимо иметь документ, подтверждающий личность.

Особо уточняется, что под запрет до окончания карантина попадают прогулки с грудными детьми в колясках, любые занятия спортом на улице, а также поездки к родственникам в другие районы города.

Отметим, режим самоизоляции, аналогичный столичному, уже введет в Санкт-Петербурге и многих других российских городах.