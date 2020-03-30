Скабеева потребовала «карательных мер» для москвичей, гулявших в минувшие выходные

Телеведущая Ольга Скабеева потребовала применить «карательные меры» по отношению к москвичам, которые в минувшие выходные устроили шашлыки в парках, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

«Шашлыки закончились, беглецов ищут, но как после таких выходных вырастет число зараженных, и сколько из этих случаев будут смертельными, пока неизвестно», — было сказано в показанном на телеканале «Россия 1» сюжете о том, как москвичи провели первые дни нерабочей недели, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавируса.

Автор этого видеоролика Ольга Скабеева назвала поведение жителей столицы «запредельной глупостью».

«Вообще запредельная глупость, запредельный идиотизм. Хочется обратиться к каждому отправившемуся на шашлыки в выходные дни. Вы если сами приняли решение умереть от коронавируса, не утягивайте с собой в могилу тех, кто не имеет к этому никакого отношения. Заболеют, пойдут гулять по городу, и сколько будет еще примкнувших к ним больных из-за их глупости — не знает никто», — заметила ведущая политического ток-шоу «60 минут».

Журналистка поинтересовалась у находившегося в ее студии депутата Госдумы Юрия Афонина, что делать с такими нарушителями режима самоизоляции.

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«Я живу недалеко от парка и сам в субботу наблюдал, как люди шли гулять с детишками, семьями, компаниями по 10-15 человек. И мне хотелось выйти и сказать: «Ребята, куда вы идете?». Хорошо, что СМИ, представители общественности и руководство страны провели серьезную информационную работу с людьми и уже в воскресенье картина была другой», — отметил парламентарий.

Тогда Скабеева спросила, должны ли журналисты заниматься таким «увещевательством».

«Я-то — за. Я попрошу, я даже готова умолять, но причем здесь мы? Где штрафы, где наказания, где карательные меры? Где все это?» — возмутилась телеведущая.

Депутат предложил обсудить не только карательные санкции, но и самосознание и общественное восприятие.

«Я считаю, что информационные выходы сыграли определенную роль. С другой стороны, мы прекрасно понимаем опыт Китая, который стоял на пороге тяжелейшей ситуации, а сейчас, вроде, выкарабкивается. Там не только полицейщина сработала, там очень развита система самоуправления: домовые комитеты, уличные комитеты, квартальные комитеты. Эти люди работали, ходили, разъясняли… И я тоже всем своим друзьям и знакомым постарался позвонить и объяснить. И я рад, что у них сложилось определенное самосознание этого процесса. Поэтому жесткие меры должны быть. И завтра Госдума рассмотрит предложение о введении ответственности за нарушение того режима, который существует. Завтра будет принят целый ряд законов, которые идут в развитие того, о чем говорил президент», — сказал Афонин.

Тут Скабеева отметила, что предполагаемые штрафы, о которых сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, предусмотрены для тех, кто нарушил режим самоизоляции, вернувшись из-за границы.

«Осталось заставить сидеть дома всех тех, у кого сейчас выходные», — заметила телеведущая.

«Поэтому человек должен понимать, что есть наказание и есть неотвратимость наказания, когда сказали, что будут использоваться в том числе технические средства. С другой стороны, человек должен сам делать выбор, и наша задача — убедить всех оставаться дома», — ответил журналистке депутат Госдумы.

Напомним, ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, сколько человек может заразить переносчик коронавируса, не соблюдающий режим самоизоляции.