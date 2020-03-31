Бессараб рассказала о помощи государства россиянам, потерявшим работу из-за кризиса

Почти половина россиян в случае потери работы сможет жить в условиях кризиса не больше месяца, говорится в опросе аналитического центра НАФИ. Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о государственных мерах, которые помогут россиянам прожить сложный экономический период из-за коронавируса.

Согласно опросу, сбережений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня. При этом 42% населения после увольнения сможет продержаться около одного месяца. 26% россиян признались, что имеют средства на жизнь от одного до трех месяцев. Только 10% граждан уверены, что имеют достаточно денег, чтобы прожить более трех месяцев в случае безработицы.

Как утверждает член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб, государство поддержит россиян, оказавшихся в сложной ситуации.

«Государственная дума в окончательном третьем чтении приняла законопроект, который приравнял пособие по безработице к величине прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации. Так, в Москве пособие будет превышать 19 тысяч рублей. Оно будет выплачиваться всем гражданам, вставшим на учет по безработице. Кроме того, сегодня принято решение правительства о том, чтобы не требовать с должников выплаты долгов по услугам ЖКХ и кредитам, включая ипотеку», — заявила Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом политик сообщила, что нижняя палата парламента приняла решение разрешить правительству в ускоренном порядке увеличивать бюджет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Не будет необходимости в процедуре, которая в обычный период времени требует проведения трех чтений законопроекта в Государственной думе, а потом [рассмотрения] Советом Федерации и президентом. К тому же у правительства есть резерв, который они могут тратить для борьбы с коронавирусной инфекцией», — заверила депутат.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов дал советы россиянам, которые могут лишиться работы из-за кризиса.

«Если запасов нет, то вдруг ниоткуда они не возьмутся. Можно брать новые кредиты, но это только ухудшит ситуацию и ни к чему хорошему не приведет. Поэтому нужно стараться больше зарабатывать и как можно меньше тратить, чтобы свободных денег оставалось как можно больше. Также в более финансово успешные дни нужно откладывать побольше на черный день. Это необходимо, чтобы был запас прочности не на две недели, а на какой-то более существенный срок — полгода», — объяснил экономист в беседе с ФАН.

Шабанов также не исключает, что увольнений в связи с нестабильной экономической ситуацией не удастся избежать.

«Сложно предположить, какой это будет процент от работающих людей», — сказал собеседник ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить пособие по безработице до 12130 рублей, что соответствует размеру МРОТ. Также президент выступил с телеобращением, в ходе которого заявил, что связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 и 2009 годов.