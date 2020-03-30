В НИИ гриппа рассказали, когда может закончиться эпидемия коронавируса

Санкт-Петербург, 30 марта. Эпидемия коронавируса, которая охватила весь мир, может закончиться летом этого года или даже раньше. Такой прогноз озвучил старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров.

«Коронавирус – это сезонное заболевание, и есть вероятность того, что к лету эпидемия закончится. Хотя есть эксперты, которые считают, что возможно только к августу», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

При этом ученый подчеркнул, что заражению подвержены люди всех возрастов, однако у молодежи заболевание протекает в более легкой форме, чем у стариков. Если у молодых пациентов и случаются летальные исходы, то это единичные случаи.

Вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей Петербурга Тамара Буйлова оценила ситуацию с коронавирусом с точки зрения предпринимателя. По ее словам, бизнес не против карантинных мер, поскольку они ускоряют победу над эпидемией.

«Если карантин будет жестче, мы раньше справимся», — рассуждает она.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.