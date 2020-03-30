Заболевший коронавирусом принц Чарльз выздоровел

Лондон, 30 марта. Принц Чарльз, чей тест на коронавирус показал положительный результат, выздоровел и вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

По его словам, 71-летний принц Уэльский чувствует себя хорошо. Представители резиденции Кларенс-хаус, где живет наследник престола, уточнили, что после консультации с врачом принято было решение отменить режим самоизоляции для принца, пишет «Царьград».

«Он следует рекомендациям правительства», — сказал пресс-секретарь.

О том, что у старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II диагностировали коронавирусную инфекцию, стало известно на прошлой неделе. Британские СМИ уточняли, что заболела и его супруга.

Вскоре у главы правительства Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус, пишет НСН. При этом премьер-министр заявил, что намерен продолжить в полной мере исполнять свои обязанности. Вслед за Джонсоном заболел и министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

По последним данным, в Соединенном Королевстве зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 1,4 тысячи скончались от осложнений.

В целом, коронавирус охватил уже более 170 стран, его жертвами стали около 36 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Многие государства закрыли границы и ввели карантин.

Ранее стало известно о смерти американского музыканта, основателя группы The Arrows и одного из авторов всемирного известного хита I Love Rock 'n' Roll Алана Меррила. Он скончался в Нью-Йорке от осложнений, вызванных коронавирусом.