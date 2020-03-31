Карантин «развязал руки» злым украинским коллекторам

После внедрения жестких ограничений на время карантина украинцам стало намного сложнее рассчитываться с банками по кредитам и ипотеке. Проблемы возникли и у сотен заведений сферы услуг, которые вынуждены были закрыться, и у десятков тысяч простых граждан, выплачивающих кредиты за авто или квартиру, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Тотальный карантин, введенный по всей территории Украины, создал огромные проблемы для тысяч компаний и фирм, ранее успешно кредитовавшихся в банках. Такие же проблемы встали и перед сотнями тысяч рядовых украинцев. Многие из них потеряли работу или ушли в вынужденный неоплачиваемый «отпуск», но при этом необходимость выплачивать проценты по кредитам в стране никто не отменял.

По данным Всемирного банка на конец 2019-го, уровень закредитованности экономики Украины составлял 34% ВВП. По словам экономистов, каждая десятая гривна в стране профинансирована кредитными карточками, кэш-кредитами или «кредитами до зарплаты». Аналитики еще в прошлом году предупреждали, что это может привести к новому кризису финансовой системы Украины — при малейшем мировом «шторме», который сегодня уже наступил.

Согласно данным Нацбанка Украины, в последние два года в стране наблюдался взрывной рост потребительского кредитования. Если в 2018-м банкиры и микрофинансисты выдали гражданам новых потребительских кредитов на 106,4 млрд гривен (около 4 млрд долларов), то в 2019-м — уже на 158,3 млрд гривен (6,5 млрд долларов). Аналитики НБУ давно констатировали, что «потребительское кредитование растет опасными темпами, и прирост необеспеченных гривневых кредитов домохозяйствам на текущие цели превышает 30% уже восемь кварталов подряд».

Сегодня, когда украинская экономика вынужденно встала из-за карантина, весь этот «снежный ком» накопленных обязательств грозит разом обвалиться и похоронить под собой украинские банки. Опрос, проведенный среди 23 украинских финансовых компаний в январе 2020-го, показал, что большинство получателей банковских потребкредитов (более 60%) — люди необеспеченные. Как правило, это заемщики с низкими доходами или должники, по которым вообще отсутствует информация о доходах.

В 20-х числах марта власть попыталась смягчить будущий удар по финансовой системе страны. Депутаты Верховной рады внесли изменения в закон «О потребительском кредитовании». Теперь на время национального карантина украинцы могут не платить пени и штрафы банкам за просрочки по кредитам. Нацбанк Украины также рекомендовал финучреждениям не штрафовать украинцев, которые нерегулярно вносят платежи по ипотеке.

Тем не менее, уверены украинские эксперты, далеко не все банки (и тем более микрофинансовые организации) будут прислушиваться к этим «добрым советам». А украинские коллекторы, по данным из украинских регионов, уже резко активизировались, собирая с граждан «проценты наличкой» и отнимая у них имущество. Ведь практически все должники, включая заробитчан из Европы и провинциалов, работающих в крупных городах, сейчас сидят по домам в карантине, не имея возможности скрыться от коллекторов.

Как заявил киевский юрист по экономическим делам Михаил Стрельников во время онлайн-конференции, в период карантина граждане стали наиболее уязвимы для коллекторов и рейдеров. Ведь главные силы полиции стянуты на патрулирование улиц, а большинство адвокатов прекратили работу. Все это — весьма благодатная среда для криминальной перерегистрации собственности и вымогательств. Кроме того, потеряв доход из-за карантина, украинцы могут влезть в еще большие кредиты и долги, ведь десятки микрофинансовых контор продолжают работать в режиме онлайн.

«По моим данным, многие коллекторские агентства уже вовсю пользуются уникальной ситуацией, которая сложилась в стране из-за карантина, — отметил юрист. — Сейчас в Киеве и Киевской области полностью остановлены все регистрационные действия, кроме фиксации актов рождения и смерти. То есть процедуры по отнятию имущества вроде бы не могут двигаться. Но беда в том, что продолжают работать нечистые на руку частные нотариусы. Они даже в условиях карантина могут в интересах коллекторов перерегистрировать что угодно и когда угодно. Им же никто этого не запретил, их действия не отменили».

По словам юриста Стрельникова, Минюст Украины в этой ситуации фактически устранился от ситуации и у рейдеров и коллекторов оказались развязаны руки. Они могут «втемную» перерегистрировать на себя автомобили и объекты недвижимости, приходить с этими документами домой к должникам. Ведь большинство украинцев сейчас сидят по домам, и коллекторам очень легко их «прессовать» и «кошмарить».

«По факту, если украинец в период карантина не уплатит вовремя кредит банку или микрофинансовой организации, то на него, скорее всего, будут очень сильно давить, — убежден юрист. — Сейчас ни правительство, ни президент не придают этому значения. Они очень заняты принятием законов, которые в другое время вызвали бы в стране яростный общественный резонанс. Власть должна срочно запретить перерегистрацию любых прав, иначе через месяц это вызовет настоящую гражданскую войну. Украинцы — терпеливый народ. Но представьте, что вы три-четыре недели заперты в четырех стенах почти без денег, а тут к вам еще ломятся коллекторы и требуют отдать им последние деньги, угрожая отнять вашу машину или жилье. Мало кто из граждан будет это терпеть, и вспышки насилия в этом случае неизбежны».

Самое главное, заявил Стрельников в ходе онлайн-конференции, — предупредить украинцев, чтобы они не вздумали массово «вляпаться» в микрофинансовое кредитование.

«Опасность этого сейчас очень велика, — считает юрист. — Представьте: человек сидит дома, денег у него нет, или они заканчиваются, а тут в Интернете и по телевизору — реклама микрокредитов. У граждан очень велик соблазн взять эти деньги в долг, ведь им предлагают «сегодня и сейчас», «бери на две недели, без процентов». Люди могут на это купиться и попасть впросак. А потом начнется — 800% годовых, а через два месяца за 10 тысяч гривен, которые вы взяли, вы будете должны 100 тысяч. И дальше начнется кошмар с коллекторами».

По мнению Стрельникова, случаев, когда у людей заканчиваются деньги даже на еду, во время карантина может быть десятки тысяч. Поэтому государство должно немедленно запретить любую рекламу микрофинансовых организаций, а также саму их деятельность на период карантина. Усугубляет ситуацию и то, что в нынешней ситуации полиция мало чем может помочь гражданам.

«Почти весь личный состав полиции находится на патрулировании городов и территорий. Ее и раньше-то было вызвать непросто. И дело иметь [было] с ней всегда очень сложно, — признает эксперт. — Если коллекторы и рейдеры перерегистрировали залоговое имущество должника на себя, то в полиции говорят: «Это гражданско-правовые отношения, идите в суд». По закону, чтобы выселить должника из его квартиры, надо пройти сложную процедуру — подать в суд заявление о принудительном выселении, судья его должен рассмотреть и одобрить. После этого надо принести это решение в службу судебных приставов. Выселить должника может только пристав в присутствии полицейских, понятых, описью имущества и т.д. Поэтому коллекторы идут более простым путем — они взламывают дверь, вламываются в квартиру должника и выгоняют его. А когда приезжает полиция, они говорят: «Все в порядке, у нас запись есть, как все происходило».

По словам юриста, карантин создает идеальные условия для жуликов и рейдеров, потому что практически никто из тех, к кому может обратиться должник, не работает.

«У самих украинцев финансовая и юридическая грамотность очень низка. Люди, как правило, не могут себя защитить, обосновать свою правовую позицию. А большинство адвокатских компаний и юристов сейчас на карантине, — констатировал Стрельников. — Даже если у человека возник форс-мажор — его права некому защищать. Поэтому власти должны на период карантина строго запретить также перерегистрацию собственности любого имущества. И тем самым закрыть вопрос с рейдерами и коллекторами. Но Минюст Украины, удалившись от дел, фактически помогает преступникам».

Юрист прокомментировал решение парламента, который законодательно отсрочил выплату штрафов по потребительским кредитам.