Санкт-Петербург, 30 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел для жителей города режим самоизоляции. Он начнет действовать с 31 марта. Обновленное постановление опубликовано на официальном сайте Смольного.

Согласно документу, петербуржцам предписывается не покидать свои жилища. Исключения составляют случаи, когда гражданам может потребовать экстренная медицинская помощь, а также покупка продуктов, корма для животных, визит в аптеку. Помимо этого, разрешается выносить мусор и выгуливать животных на расстоянии до 100 метров от дома.

Отметим, что въезд и выезд из Петербурга запрещен не будет. Горожане также обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, в том числе в общественных местах.

Главной целью введения режима всеобщей изоляции является противодействие распространению коронавирусной инфекции. С 28 марта в Петербурге перестали работать кафе и рестораны и другие общепиты, торговые центры, магазины косметики. До 30 апреля будут закрыты парки и лесопарковые зоны.

Напомним, режим полной самоизоляции также был введен в Москве и ряде других субъектов РФ. В столице он действует с 30 марта.

За последние сутки в Петербурге было выявлено восемь новых случаев заражения COVID-19. Всего в городе инфицирование коронавирусом подтверждено у 50 человек. Шесть пациентов выздоровели, два заболевших умерли.

Отметим, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы, при нарушении карантина — ответственность вплоть до уголовной.