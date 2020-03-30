Песня с вредными коронавирусными советами набирает популярность в Сети

Москва, 30 марта. Шуточная песня о последствиях пренебрежения правилами безопасности в условиях эпидемии коронавируса появилась в Сети. Авторы песни «рекомендуют» нарушать советы медиков и рассказывают, чем это может обернуться.

«Коронавирус — отличная возможность умереть. Врачей советы ты забудь, есть у тебя теперь свой путь», — гласит припев песни.

Авторы песни также «советуют» встретиться с друзьями, устроить вечеринку и отправиться на прогулку. Однако в последнем куплете авторы рекомендуют всем россиянам беречь свое здоровье и оставаться дома, передает телеканал «360».

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Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 634 тысяч человек. Заболевание унесло жизни 33 тысяч человек.

В России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.