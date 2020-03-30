Депутат Вострецов прокомментировал ужесточение наказания за нарушение режима изоляции

Санкт-Петербург, 30 марта. Российское правительство принимает справедливые меры по борьбе с распространением коронавируса, в частности, ужесточая наказания за нарушение режима изоляции. Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Он принял участие в пресс-конференции Медиацентра «Патриот», посвященной теме «Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции пути преодоления».

По мнению парламентария, кабмин действует целесообразно ситуации, поскольку нарушители режима самоизоляции создают серьезную угрозу для зокружающих.

«Когда подвергают риску других, наверное, это не совсем правильно. Конечно же, подвержены [заболеванию] люди в возрасте, и те, кто имеет сопутствующие заболевания. Ответственность будет усилена. Я считаю, что это абсолютно справедливо», — сказал он.

Вострецов уточнил, что решение относительно санкций для нарушителей будет принято на этой неделе, и призвал дождаться соответствующего пленарного заседания. Имена депутатов, выступающих за ужесточение, он не назвал.

«Здесь вопрос не пиара уже… Все понимают, что есть серьезная угроза, и каждый депутат, в первую очередь, — человек и родитель, у которого есть свои родители, поэтому здесь не идет разговор о перетягивании каната. Идет речь о том, что законодательство не готово к этим вызовам. Сейчас люди стали более свободны — это хорошо, но свобода не должна вредить здоровью», — подчеркнул спикер.

Напомним, что российское правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих наказание за нарушение карантинна. Россияне, которые не будут соблюдать режим изоляции, получат штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Должностное лицо за аналогичное нарушение должно будет выложить сумму от 50 до 150 тысяч рублей, а юридическое — от 200 до 500 тысяч. В случае, если нарушение приведет к заражению другого гражданина или его смерти, размер взыскания увеличится.