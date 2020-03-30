Экс-солист Hi-Fi рассказал о миссии артистов в условиях коронавируса

Москва, 30 марта. Бывший солист популярной в 90-е годы поп-группы Hi-Fi Митя Фомин заявил, что эпидемия коронавируса сильно ударила по шоу-бизнесу, однако лично он смог адаптироваться к этой непростой ситуации.

Несмотря на пандемию, певцу удалось 27 марта выпустить альбом «Апрель» и устроить онлайн-концерт, так что фанаты остались довольны.

«Мы с «Апрелем» зашли очень хорошо. В день премьеры отыграли большой онлайн-концерт, который транслировался в социальной сети «Одноклассники», и его посмотрели больше полумиллиона зрителей», — рассказал Фомин порталу New Inform.

Теперь музыкант надеется, что эпидемия пойдет на спад, и ему удастся 26 апреля устроить приуроченный к выходу альбома концерт в московском баре «Руки вверх». Билеты на выступление пока еще продаются.

Фомин полагает, что в условиях пандемии миссия артиста становится ясной, как никогда — развлекать зрителя, отвлекать его от мрачных мыслей. По словам экс-солиста Hi-Fi, лучше фанаты будут смотреть его онлайн-концерт в соцсетях, чем делиться чьими-то фейками о коронавирусе и распространять панику.

«Нам некогда паниковать!» — заключил певец.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.