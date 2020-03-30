Инфекционист рассказал, сколько человек заражает коронавирусом один сбежавший с карантина

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, сколько человек может заразить один переносчик коронавирусной инфекции, если он нарушит режим самоизоляции.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» инфекционист Николай Малышев заявил, что меры по борьбе с распространением коронавируса, введенные накануне в Москве, а вслед за ней — и в других регионах России, не самые жесткие, какие могли бы быть, но своевременные.

«С сегодняшнего дня мы живем в новых условиях. Чем вызваны эти карантинные мероприятия — жесткие, но еще не жесточайшие? Мы видим, что Москва и область — это очаг инфекции в нашей России. На остальных территориях, мы знаем, единичные, по сути, случаи. Поэтому в Москве предпринимаются вот эти меры, потому что она до сих пор была воротами, можно сказать, всей страны — через нее проходили практически все лица, прибывающие из-за рубежа, так как были прямые рейсы между Москвой и другими столицами», — объяснил Малышев в эфире политического ток-шоу.

Доктор напомнил, что главный санитарный врач РФ Анна Попова на днях сообщила, что 20 процентов случаев заражения коронавирусной инфекцией уже не завозные, а произошли внутри страны. Инфекционист также отметил, что сотни тысяч россиян, вернувшихся домой из-за границы, при несоблюдении режима самоизоляции могут представлять серьезную угрозу для остальных граждан, как и люди, самовольно сбегающие из больниц с подтвержденным коронавирусом.

«У одного такого сбежавшего может быть сотня контактов, которые надо выявлять. Из-за этого задействуются и санитарные органы, и органы полиции. То есть сколько людей занимаются одним человеком, который создает огромные трудности для людей, которые борются с эпидемией! И чего таить, уже известен случай заражения врача от человека, у которого были симптомы. Несмотря на просьбы не приходить самим в поликлинику с симптомами, он пришел и заразил доктора. О чем тут говорить? А каждый врач сейчас — на вес золота. А ситуация будет нарастать. Разгар еще впереди», — заметил Николай Малышев.

Напомним, с 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Покидать квартиру можно лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Покидать квартиру также разрешается москвичам, которые обязаны находиться на рабочем месте.

Приобретать продукты жителям столицы разрешается в ближайшем к дому магазине, точно так же, как и лекарства — в ближайшей аптеке. При этом люди должны соблюдать дистанцию между собой в полтора-два метра. Также разрешено выносить бытовой мусор и выгуливать собак на расстоянии не более 100 метров от дома.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, власти Москвы будут постепенно ужесточать контроль за распространением коронавируса. Сегодня же премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о мерах административной ответственности за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции.