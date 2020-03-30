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Турция создает бригады «коммандос» с террористами для провокаций в Идлибе

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Турция создает бригады «коммандос» с террористами для провокаций в Идлибе

Турция создает совместные бригады с террористами в Идлибе для управляемых провокаций и возобновления военного конфликта. Почему Анкара решила разбавить боевиков «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» и Сирийской национальной армии» (СНА) своими военнослужащими — Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал востоковед Борис Долгов.

Турецкий оппозиционный ресурс Baladi News сообщает, что власти Анкары планируют сформировать пять сирийско-турецких бригад по типу «коммандос», которые будут действовать на территории Большого Идлиба в Сирии.

Турция создает бригады «коммандос» с террористами для провокаций в Идлибе

В планах Анкары создать три бригады «коммандос» из боевиков вооруженной группировки «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир». В две другие — войдут уже боевики «Сирийской национальной армии» (СНА), которые представляются турецкими властями как «умеренная оппозиция», но являются обычными бандитами. Численность одной совместной бригады составит 3 тысячи человек, из которых половина будут турки.

Командовать новоиспеченными группировками будут офицеры Вооруженных сил Турции совместно с полевыми командирами боевиков.

Турция создает бригады «коммандос» с террористами для провокаций в Идлибе

Сейчас Турция не только вкладывает в создание новых бригад денежные средства, но и отправляет своих инструкторов и военную технику. Именно для сирийско-турецких «коммандос» предназначена бронетехника, переправляемая регулярно на протяжении последних недель через погранпереход «Кафр Лясин» на севере-западе Сирии.

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Турция создает бригады «коммандос» с террористами для провокаций в Идлибе

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН рассказал, что новые совместные бандформирования заранее формируются для готовности к возможному возобновлению вооруженного конфликта в Идлибе.

«Заключенные в Москве соглашения рассматриваются Турцией как временные и судя по ее действиям, она будет нарушать их. Поэтому новые группировки могут выступать подготовкой к началу вооруженного конфликта.

Для этого они и создаются, ведь эти бригады включают в себя не только боевиков, но и турецких военных. Поэтому стоит ожидать провокации как против сирийских сил и мирных жителей, так и против России в Сирии. Создание совместных бандформирований турецких военных и боевиков — это опасный прецедент, который предшествует провокационным ситуациям», — говорит Борис Долгов

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Турция создает бригады «коммандос» с террористами для провокаций в Идлибе

Как замечает Борис Долгов, Турция открыто задействует своих бойцов, дополняя таким образом боевиков, чтобы усилить мощь бригад. Тут нет ничего странного, ведь ранее протурецкие группировки показали свою несамостоятельность и Анкаре все равно приходилось воевать напрямую в рядах вооруженных бандформирований.

«Группировка «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» формировалась и вооружалась Турцией. Это же можно сказать про фракции, входящие в СНА. Поэтому нет ничего удивительного, что Анкара решила создать совместные бригады, дополнив сирийских боевиков турками. Действовать же новые формирования будут исключительно в интересах Турции по экспансии в Сирии», — заключает собеседник ФАН.

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