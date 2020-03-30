Турция создает бригады «коммандос» с террористами для провокаций в Идлибе

Турция создает совместные бригады с террористами в Идлибе для управляемых провокаций и возобновления военного конфликта. Почему Анкара решила разбавить боевиков «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» и Сирийской национальной армии» (СНА) своими военнослужащими — Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал востоковед Борис Долгов.

Турецкий оппозиционный ресурс Baladi News сообщает, что власти Анкары планируют сформировать пять сирийско-турецких бригад по типу «коммандос», которые будут действовать на территории Большого Идлиба в Сирии.

В планах Анкары создать три бригады «коммандос» из боевиков вооруженной группировки «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир». В две другие — войдут уже боевики «Сирийской национальной армии» (СНА), которые представляются турецкими властями как «умеренная оппозиция», но являются обычными бандитами. Численность одной совместной бригады составит 3 тысячи человек, из которых половина будут турки.

Командовать новоиспеченными группировками будут офицеры Вооруженных сил Турции совместно с полевыми командирами боевиков.

Сейчас Турция не только вкладывает в создание новых бригад денежные средства, но и отправляет своих инструкторов и военную технику. Именно для сирийско-турецких «коммандос» предназначена бронетехника, переправляемая регулярно на протяжении последних недель через погранпереход «Кафр Лясин» на севере-западе Сирии.

#UPDATE: Video via @OmerOzkizilcik purportedly showing a Turkish military convoy in Idlib, potentially transporting a Hawk medium-range air defence battery (5 potential launchers noted) pic.twitter.com/IEjPcxjn5I — ELINT News (@ELINTNews) March 27, 2020

Турция не отказалась от планов в Идлибе

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН рассказал, что новые совместные бандформирования заранее формируются для готовности к возможному возобновлению вооруженного конфликта в Идлибе.

«Заключенные в Москве соглашения рассматриваются Турцией как временные и судя по ее действиям, она будет нарушать их. Поэтому новые группировки могут выступать подготовкой к началу вооруженного конфликта. Для этого они и создаются, ведь эти бригады включают в себя не только боевиков, но и турецких военных. Поэтому стоит ожидать провокации как против сирийских сил и мирных жителей, так и против России в Сирии. Создание совместных бандформирований турецких военных и боевиков — это опасный прецедент, который предшествует провокационным ситуациям», — говорит Борис Долгов

Новые турецкие прокси на севере Сирии

Как замечает Борис Долгов, Турция открыто задействует своих бойцов, дополняя таким образом боевиков, чтобы усилить мощь бригад. Тут нет ничего странного, ведь ранее протурецкие группировки показали свою несамостоятельность и Анкаре все равно приходилось воевать напрямую в рядах вооруженных бандформирований.