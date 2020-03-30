Российские сенаторы отчитались о своих доходах и расходах за 2019 год

Москва, 30 марта. Российские сенаторы предоставили информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Декларации будут опубликованы на сайте Совета Федерации, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как рассказал вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии палаты по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрий Воробьев, все члены Совфеда в срок исполнили требование закона о подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сенаторов и членов их семей.

В пресс-службе Совета Федерации уточнили, что всю информацию опубликуют на официальном сайте палаты регионов.

Напомним, что соответствующее требование действует в России с 2009 года.

Отметим, что верхняя палата парламента состоит из 170 членов (по два сенатора от исполнительной и законодательной власти 85 регионов). Сейчас два места остаются вакантными, поскольку представители Саратовской области и Еврейской автономной области пока не наделены полномочиями членов Совета Федерации.