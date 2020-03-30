Специальный центр будет отслеживать фейки о коронавирусе в России

Москва, 30 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании специального коммуникационного центра, который будет отслеживать и опровергать недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в стране. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту постановления, центр будет функционировать в рамках правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом. Его целью станет выявление и опровержение недостоверных данных, распространение которых может создать угрозу здоровью и жизни людей, привести к росту напряженности и дестабилизировать обстановку.

«Обработка информации, поступающей в коммуникационный центр, осуществляется с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, конфиденциальной информации, а также о защите государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны», — говорится в тексте документа.

В последнее время многочисленными фейками о ситуации с распространением коронавируса отличились, например, прозападные издания и либеральные СМИ. Блогер Алексей Навальный и его сторонники активно пытаются раскачать ситуацию, безосновательно критикуя меры, предпринимаемые властями в борьбе с инфекцией. В то же время распространяет фейки радиостанция «Эхо Москвы».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что за распространение ложной информации, создающей панику, нужно ввести многомиллионные штрафы и уголовную ответственность.