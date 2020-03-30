Вирусолог Никоноров рассказал о создании в России тест-систем на коронавирус

Санкт-Петербург, 30 марта. Российские ученые разработали несколько тест-систем для быстрого диагностирования коронавируса. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ Гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Никоноров принял участие в пресс-конференции «Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции, пути преодоления», которая состоялась 30 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По его словам, на первом этапе существовала одна тест-система для диагностики коронавируса, однако к настоящему моменту их уже несколько.

«Охват проведения лабораторной диагностики будет увеличен. Соответственно, увеличится и число выявленных, кто является носителем», — пояснил Никоноров.

Он также добавил, что в настоящее время в России производится достаточное количество тест-систем. При этом в некоторых странах подобные средства отсутствуют, поэтому Россия предоставила 13 зарубежным партнерам тест-системы для выявления коронавируса.

«Некоторые страны до сих пор своих тест-систем не имеют. Россия помогает другим странам, предоставляют тест-системы. В США жалуются на дефицит тест-систем», — подчеркнул Никоноров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса достигает 634 тысяч человек. От вируса погибло более 33 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.