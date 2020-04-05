Благовещение 2020: когда отмечается, история и традиции, что можно есть, что нельзя делать

Благовещение — праздник в честь Девы Марии — божьей матери, которой было явлено знамение, что ей предстоит родить Спасителя — Иисуса Христа. Праздник отмечается всеми христианскими конфессиями, но с разницей в две недели.

Западные христиане, а также православные, живущие по григорианскому и совпадающему с ним новоюлианскому календарю, отмечают Благовещение 25 марта (ровно за девять месяцев до Рождества Христова).

Церкви, живущие по старому стилю (юлианскому календарю), в том числе Русская православная церковь празднуют Благовещение пресвятой Богородицы 7 апреля. В православии это двунадесятый (то есть один из важнейших) непереходящий (отмечаемый всегда в один и тот же день) праздник.

История праздника Благовещение

Евангельские источники гласят, что, когда праведная Елизавета была беременна будущим пророком Иоанном Крестителем (Предтечей Иисуса Христа), Господь послал Архангела Гавриила к Деве Марии с вестью, что ей предстоит стать Богоматерью и родить Спасителя всех людей.

Мария была смущена и испугана пророчеством, но архангел ее успокоил, сказав, что она обрела божью благодать. Мария выказала покорность божьей воле и ответила:

«Я раба божья, да будет мне по слову твоему».

После этого у Марии произошло непорочное зачатие, и она стала вынашивать ребенка — сына божьего Иисуса. Узнав о своей судьбе стать Богоматерью, Мария отправилась навестить Елизавету, которая уже готовилась родить будущего пророка Иоанна.

Елизавета подтвердила слова архангела, сказав Марии:

«Благословенна ты меж женами, и благословен плод чрева твоего!»

Затем архангел явился во сне мужу Марии — Иосифу Обручнику — и уговорил его не разводиться с женой (заподозренную в неверности жену в древнем Израиле могли даже казнить, но Иосиф, человек добрый и богобоязненный, готов был «тайно отпустить» Марию, то есть не предавать огласке ее внебрачную беременность).

Но архангел уговорил Иосифа поверить, что Мария беременна от Святого духа, и что она родит Спасителя мира. Согласно Евангелию от Матфея, после этого «Иосиф принял жену свою и не знал ее» (то есть у них не было телесной близости до рождения Иисуса).

Христианский смысл Благовещения — покорность Марии божьей воле и начало искупления первородного греха прародительницы Евы, продолженное Иисусом Христом.

Благовещение и Великий пост: что можно есть

Православное Благовещение, как правило, приходится на время Великого поста, в котором ради праздника допускаются значительные послабления. Верующим позволены горячая постная пища с растительным маслом, а также рыба, морепродукты и вино.

Благовещение в народной традиции, что нельзя делать 7 апреля

На Благовещение строго запрещалось работать, в том числе во дворе и в доме. Женщинам запрещалось убирать, стирать и даже умываться. Женщины и девушки в этот день не причесывались, не заплетали косы и ходили в старой затрапезной одежде. Этим подчеркивалась покорность женщин божьей воле, пример которой им показала Богоматерь.

Мужчинам в этот день запрещалось не только работать, но также охотиться и ловить рыбу, считалось, что это может расстроить Богоматерь, и она откажет в заступничестве. Особо строго запрещалась охота на птиц, в первую очередь перелетных. Это связано с христианским представлением о том, что Святой дух является в виде голубя.

Также на Благовещение, как и на любой церковный праздник и на все время Великого поста, категорически запрещалось ссориться, браниться, спорить, допускать злые мысли, зависть и так далее. Также под запретом были шумные развлечения.

В честь Святого духа, от которого непорочно забеременела Богородица, на Благовещение на Руси было принято выпускать на волю птиц, которых ради этого обряда заранее ловили, а потом продавали.

Сегодня этот обычай, который кое-где сохраняется, считается абсолютно недопустимым, поскольку пойманные, а затем выпущенные птицы массово гибнут. В храмах этот обряд совершают священники с ручными птицами.

В этом году в связи с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса все обряды Благовещения будут совершаться в отсутствие верующих, которым предписано молиться дома.

Приметы на Благовещение