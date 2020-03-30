В НИИ Гриппа объяснили, почему вспышка коронавируса в Китае сошла на нет

Санкт-Петербург, 30 марта. Старший научный сотрудник НИИ Гриппа Игорь Никоноров объяснил, почему в Китае эпидемия коронавируса сошла на нет.

По его словам, там переболело слишком много людей, у которых выработался иммунитет. В частности, речь идет о людях, которые болели без симптомов или с легкими симптомами.

«Переболевшие имеют иммунитет. Есть такое понятие как саморегуляция — нужно, чтобы в обществе появилась иммунная прослойка если появится вакцина, это позволит увеличить иммунную прослойку и защитить группу риска», — пояснил Никоноров, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Специалист добавил, что на сегодняшний день нет данных, подтверждающих опасность повторного заражения уже переболевших людей.

При этом Никоноров назвал правильными меры, которые предпринимают сегодня российские власти в попытке сдержать эпидемию. Он отметил, что если не вводить карантин, то ситуация может выйти из-под контроля, как это уже произошло в Италии.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.