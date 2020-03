Российские звезды борются с коронавирусом флешмобом «Мой и пой»

Вирусу бой — руки мой! И пой! )) Чаще и тщательнее! Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук — снижает риски заболевания. А пение — повышает настроение! Всем здоровья и оптимизма! Включайтесь в новый челлендж от @muztv! Выкладывайте видео с хештегом #МОЙиПОЙ. Автору лучшего видео телеканал подарит два билета на Премию МУЗ-ТВ 2020 и годовой запас мыла!) ✌️ #музтв #музтвстобой #мойдодырчеллендж #моемруки #вымытыеруки #чистыеруки #Россия #Москва #Казахстан #Нурсултан #Алматы #армандавлетяров #яжелаюсчастьявам

