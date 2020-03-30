Российские звезды борются с коронавирусом флешмобом «Мой и пой»

Москва, 30 марта. Многие российские звезды приняли участие во флешмобе «Мой и пой», запущенном телеканалом «Муз-ТВ» в Instagram. Знаменитости под специальным хэштегом опубликовали в социальной сети видеоролики, на которых показали, как моют руки под известные песни, борясь с коронавирусом.

«Вирусу бой — руки мой и пой! Чаще и тщательнее! Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук снижает риски заболевания. А пение повышает настроение! Всем здоровья и оптимизма!» — написал на своей странице в Instagram директор «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров.

Он лично дал старт новому челенджу под хит Светланы Лободы «Твои глаза».

Cама Лобода тоже приняла участие в акции. Певица помыла руки, напевая известную сказку в стихах Корнея Чуковского «Мойдодыр». Она призвала поклонников в режиме самоизоляции поднимать друг другу настроение.

«Дома можно все: петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение», — напомнила она подписчикам.

Во флешмобе также поучаствовали такие артисты, как Родион Газманов, Жасмин, Анна Семенович, Татьяна Терешина, НAZIMA, Денис Клявер, Юлиана Караулова, а также Доминик Джокер, Катя Кокорина и многие другие.

Автор лучшего видео получит в подарок от «Муз-ТВ» два билета на премию телеканала-2020 и годовой запас мыла.

Ранее отечественные звезды уже запускали похожий флешмоб — «Мойдодырчеллендж». Они также демонстрировали процесс тщательного мытья рук как одного из способов профилактики коронавируса, напоминает газета «Взгляд». Правда, тогда во время записи видео не нужно было петь.