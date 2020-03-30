Перенджиев: отступающие террористы ПНС мстят мирным ливийцам, оставляя минные ловушки

Триполи, 30 марта. Сирийские наемники, выступающие на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС), оставляют свои позиции и минируют территории, которые освобождает Ливийская национальная армия (ЛНА). Под угрозой жизни мирных жителей, которые могут подорваться на минной ловушке, сообщает пользователь Twitter.

Действия боевиков в Ливии в эксклюзивном интервью ФАН прокомментировал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. По его мнению, методы террористов ПНС ничем не отличаются от фашистских:

«Мне это напоминает фашистов в годы войны. Когда они отступали с территорий, которые освобождала Красная армия, они тоже делали множество разных минных ловушек. Например, минировали детские игрушки, оставляли взрывное устройство под трупами. Этим же занимались боевики в Чечне и на Северном Кавказе».

Эксперт считает, что в зоне риска в первую очередь окажется мирное население. Люди могут не заметить мину, и обезвредить ее они тоже не смогут.

«Эта человеконенавистническая методика свидетельствует, что все это отродье, террористы и фашисты всегда терпят поражение. Это жесткая месть за провал и неудачу. Когда они проигрывают, они хотят мстить таким гадким и жестоким методом. Причем не только противнику, но и обычным людям, которые их, разумеется, не поддерживают. Ловушки будут установлены везде, откуда их вытеснит ЛНА, на всех освобожденных территориях. Это было и в Сирии, и в Чечне, и в Грозном, и во времена Великой Отечественной войны», — объяснил он.

Перенджиев напомнил, что военнослужащие, в отличие от гражданских, всегда очень осторожно заходят на освобожденные территории. Первыми всегда идут саперы. Они больше всего рискуют жизнью, ведь террористы, помимо мин, могут оставить после себя еще и смертника.

«На сегодняшний день минные ловушки становятся все более изощренными, даже военнослужащему их сложно разминировать. Поэтому востребованность в профессиональных саперах возрастает. Но тут проблема скорее не в том, чтобы обезвредить мину, а в том, что ее не всегда удается выявить. В Сирии, например, Россия эксплуатирует робототехнику для такого рода работ», — рассказал доцент.

Он добавил, что у боевиков ПНС нет ничего святого и ловушки можно встретить где угодно. И напомнил, что такой военный инструмент, как беспорядочное минирование, давно запрещен во всех цивилизованных странах.

«Мины в таком формате — это политика человеконенавистничества. Международное сообщество давно ввело запрет на хаотичное минирование и установку ловушек, потому что, прежде всего, это приводит к гибели мирного населения. Террористы ПНС пренебрегают всеми нормами международного права и оставляют мины под трупами, оставляют их в детских игрушках. Все что угодно может оказаться ловушкой, даже книга, например, тот же Коран», — заявил эксперт.

Однако все это свидетельствует о том, что так называемое Правительство национального согласия терпит поражение, считает Перенджиев. В заключение он добавил, что на фоне губительных, в первую очередь для мирного населения Ливии, действий боевиков, заявления представителей ПНС о благих намерениях и легитимности не выдерживают никакой критики.