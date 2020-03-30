Вирусолог Никоноров объяснил важность ограничительных мер из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 30 марта. Ограничительные меры в связи с коронавирусом вызваны и многочисленными случаями пренебрежения самоизоляцией — шашлыками и вечеринками, объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ Гриппа Игорь Никоноров.

Никоноров принял участие в пресс-конференции по теме «Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции пути преодоления» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Когда появляется новый возбудитель, одна из мер – это ограничительные мероприятия, чтобы исключить возможность контакта, чтобы инфекция имела наименьшую возможность для распространения», ― объяснил Никоноров.

Специалист прокомментировал многочленные нарушения домашнего режима, когда россияне отправились на шашлыки или устроили «корона-вечеринку». Вирусолог отметил, что именно из-за таких инцидентов и предпринимаются ограничительные меры.

«В данном случае, учитывая, что погода теплая, власти боятся, что посещение тех же парков обернется тем, что туда пойдут заболевшие люди. Ограничительные меры поэтому и предпринимаются — чтобы это исключить», — добавил он.

Также Никоноров отметил, что точные даты окончания пандемии коронавируса в мире на данный момент неизвестны ― сложно сказать, когда закончится распространение заболевания.

По данным на 30 марта, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 302 в 35 регионах. Случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе РФ.