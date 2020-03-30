В Совфеде и Госдуме рассказали, кто войдет в комиссию по бюджету на борьбу с коронавирусом

Москва, 30 марта. В состав комиссии Федерального Собрания по утверждению трат бюджета на борьбу с пандемией войдут семь представителей Госдумы и семь от Совета Федерации. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, от палаты регионов направят вице-спикера палаты Николая Журавлева, главу комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, а также его первого заместителя Сергея Рябухина.

Также в комиссию планируют включить первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елену Перминову, первого заместителя председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, замглавы комитета СФ по соцполитике Игоря Фомина и члена комитета палаты по экономической политике Алексея Дмитриенко.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который вносит изменения в федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». Документ был предложен главой комитета Андреем Макаровым.

В частности, была рекомендована поправка о создании комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Соответственно, поправки в бюджет не нужно будет утверждать на заседании парламента. Изменения вносятся в Бюджетный кодекс.

«Совфед может направить вице-спикера Николая Журавлева, главу комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, а также ваше покорного слугу Сергея Рябухина. У нас сегодня состоится Совет палаты, скорее всего там будет окончательно утвержден список. Во всяком случае, если мне будет сделано такое предложение, я дам согласие и с удовольствием приступлю к работе», — сказал Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

В Госдуме, в свою очередь, парламентским фракциям разрешат направить своих представителей. Как пояснил Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков, его кандидатуру направит «Справедливая Россия».

«Решением лидера нашей фракции Сергея Миронова я включен состав этой комиссии от «Справедливой России». Комиссия будет либо согласовывать предложения кабмина по перераспределению средств изменениями в сводной бюджетной росписи, либо принимать решение о рассмотрении предложенных изменений в бюджете на пленарном заседании Госдумы», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов рассказал Федеральному агентству новостей, что фракция ЛДПР направила его в состав комиссии. По словам депутата, своего представителя скорее всего отправит каждая фракция. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Валентин Шурчанов подтвердил Федеральному агентству новостей, что его кандидатура также была направлена от КПРФ на рассмотрение. При этом он отметил, что решение остается за Государственной думой.

Как ожидается, окончательный состав комиссии утвердят 31 марта на пленарных заседаниях Госдумы и Совфеда.