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Могилевская вспомнила, как выглядела Королева до встречи с Николаевым

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Могилевская вспомнила, как выглядела Королева до встречи с Николаевым

Москва, 30 марта. Продюсер Марта Могилевская в подробностях рассказала о своих впечатлениях о Наташе Королевой, когда она только приехала в Москву начинать свой творческий путь.

Сейчас Королева признанная звезда, заслуженная артистка РФ. Но в 1989 году все было иначе. Могилевской о «выступавшей в Крыму девочке» рассказала ее подруга Элла Зарипова. Она попросила продюсера послушать фонограмму, поскольку в певице «что-то было».

Могилевская оценила запись и попросила найти девушку и привезти в Москву. В то время они с композитором и певцом Игорем Николаевым как раз раздумывали над женским проектом.

Королеву нашли в Киеве, вместе с мамой она отправилась в столицу на встречу. 

«И вот заходит в дверь такая юная, пышущая здоровьем 15-летняя дивчина, жирненькая, щечки, как у жабки, ножки волосатенькие…» — вспомнила Могилевская, как выглядела будущая звезда.

Могилевская вспомнила, как выглядела Королева до встречи с Николаевым

По ее словам, Николаев не сразу воспринял Королеву всерьез, но затем решился поработать над имиджем будущей артистки.

«Наташа похудела, преобразилась. Игорь придумал ей вместо фамилии Порывай псевдоним – Королева», — добавила продюсер.

По ее словам, спустя время у Николаева и Королевой начались отношения. Для музыканта будущая звезда стала второй женой. Их брак продлился с 1992 по 2001 год.

Сейчас Королева замужем за известным актером, певцом и бодибилдером Сергеем Глушко (Тарзан). Певица признавалась недавно, что они стараются помогать друг другу, мотивировать и даже «давать пинка», когда того требует ситуация.

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Источник: Собеседник
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