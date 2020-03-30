Могилевская вспомнила, как выглядела Королева до встречи с Николаевым

Москва, 30 марта. Продюсер Марта Могилевская в подробностях рассказала о своих впечатлениях о Наташе Королевой, когда она только приехала в Москву начинать свой творческий путь.

Сейчас Королева признанная звезда, заслуженная артистка РФ. Но в 1989 году все было иначе. Могилевской о «выступавшей в Крыму девочке» рассказала ее подруга Элла Зарипова. Она попросила продюсера послушать фонограмму, поскольку в певице «что-то было».

Могилевская оценила запись и попросила найти девушку и привезти в Москву. В то время они с композитором и певцом Игорем Николаевым как раз раздумывали над женским проектом.

Королеву нашли в Киеве, вместе с мамой она отправилась в столицу на встречу.

«И вот заходит в дверь такая юная, пышущая здоровьем 15-летняя дивчина, жирненькая, щечки, как у жабки, ножки волосатенькие…» — вспомнила Могилевская, как выглядела будущая звезда.

По ее словам, Николаев не сразу воспринял Королеву всерьез, но затем решился поработать над имиджем будущей артистки.

«Наташа похудела, преобразилась. Игорь придумал ей вместо фамилии Порывай псевдоним – Королева», — добавила продюсер.

По ее словам, спустя время у Николаева и Королевой начались отношения. Для музыканта будущая звезда стала второй женой. Их брак продлился с 1992 по 2001 год.

Сейчас Королева замужем за известным актером, певцом и бодибилдером Сергеем Глушко (Тарзан). Певица признавалась недавно, что они стараются помогать друг другу, мотивировать и даже «давать пинка», когда того требует ситуация.