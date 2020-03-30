Сирия призвала Турцию прекратить шантажировать ЕС беженцами

Дамаск, 30 марта. Власти Сирии призвали Турцию перестать шантажировать Евросоюз беженцами. Об этом в понедельник заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад.

Он обратил внимание на то, что далеко не все беженцы, направляющиеся в Европу, являются сирийцами.

«Не все те, кого Турция использовала, чтобы отправить в страны Запада, являются сирийцами. Большинство из них афганцы и представители других стран, поэтому Турция должна прекратить шантажировать Европу», — отметил дипломат в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, Анкара, по словам Микдада, за последние несколько недель сама создала условия, при которых беженцы собрались на границе Турции и Греции. При этом, она препятствует возвращению сирийцев на родину по согласованным ранее маршрутам.

Ранее сообщалось, что Турция прекратила сдерживать поток беженцев, направляющихся в Европу, нарушив тем самым условия сделки с ЕС. Свои действия Анкара объяснила тем, что и Брюссель не соблюдает свою часть сделки.

Отметим, что незадолго до этого в сирийском Идлибе произошло очередное обострение. Боевики развернули широкомасштабное наступление на сирийские правительственные силы, вынудив их открыть ответный огонь. В результате погибло 36 турецких военных, которые оказались среди террористов. Официальный Дамаск возложил всю ответственность за инцидент на Турцию, подчеркнув недопустимость сотрудничества с террористическими группировками.