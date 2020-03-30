Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Москва, 30 марта апреля. Призыв на военную службу в российскую армию начнется с 1 апреля. Указ об этом подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, призыв завершится 15 июля. Ряды ВС РФ пополнят 135 тыс. человек.

Отметим, что сроки военного призыва не изменились по сравнению с 2019 годом. О том, что на призыв не повлияет ситуация с коронавирусом, 20 марта заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что все призывники перед отправкой к местам службы будут проходить обязательную проверку на COVID-19. Кроме того, после прибытия в воинские части они будут соблюдать двухнедельный карантин.

Как сообщалось ранее, по последним официальным данным, количество зарегистрированных случае заражения коронавирусом в РФ составляет 1836. 66 пациентов выздоровели, девять заболевших умерли.

По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836.