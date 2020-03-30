Сирия, 30 марта. В результате взрыва заминированного автомобиля четверо детей получили ранения. На севере Ракки погиб полевой командир протурецкой «Лива Султан Сулейман Шах». Террористов «Исламского государства»1 подозревают в убийстве жителя Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): понесла потери в результате столкновения с курдскими вооруженными формированиями в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совершили вылазку в зоны операции «Источник мира» на севере Ракки, а также подозреваются в покушении на полевого командира «Лива Султан Сулейман Шах».

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в убийстве мужчины на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Мощный взрыв прогремел в западных окрестностях города Дамаск. Как сообщает новостное агентство Halab Today, в поселении Канакир детонировала бомба, установленная в припаркованном автомобиле, в результате чего четверо детей получили ранения. Один ребенок в критическом состоянии был доставлен в госпиталь, где скончался. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку СВУ. 7 февраля при похожем инциденте в районе Фахама пострадал один мужчина. 20 февраля были ранены два человека на площади Марджа, где взорвался заминированный пикап.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре был опознан труп со следами огнестрельных ранений и пыток, который обнаружили утром местные жители поселка Бусейра у моста Аль-Секка. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, убитый – Мухайсин Джасиль Аль-Хайят, житель города Дибан. Несколько недель назад группа неизвестных совершила нападение на его дом, забросав его гранатами и СВУ, но сам он не пострадал. По данным источника, отец и трое братьев убитого – члены «Демократических сил Сирии», сам он также оказывал содействие группировке в своем городе. Курдские боевики подозревают, что Аль-Хайят был убит террористами из состава «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Провинция Ракка

На севере провинции отряд «Сирийской национальной армии» вступил в боестолкновение с «Демократическими силами Сирии» в районе поселка Аль-Хушан к северу от города Айн-Исса. Как сообщает новостной портал Aleppo AMC, в перестрелке были убиты два курдских боевика.

Погиб полевой командир «Лива Султан Сулейман Шах» (группировка, которая входит в состав СНА) – Хамид Абу-Сусан. По информации оппозиционного ресурса Steр News, неизвестные нанесли прямой ракетный удар по его автомобилю на окраине города Айн-Исса. Службы внутренней безопасности «Сирийской национальной армии» подозревают, что покушение было совершено боевиками SDF.

Провинция Хама

В результате взрыва мины, оставшейся после боевых действий на севере Хамы, скончался мирный житель. По информации медиаресурса Halab Today, трагедия произошла в окрестностях поселка Мурек, где фермер обнаружил снаряд в сельскохозяйственных угодьях. Летом 2019 года в окрестностях поселка и так называемого «Латаминского котла» разворачивались активные действия правительственных войск, направленные против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. Однако, при отступлении боевики минировали окрестности и сельские дороги, чтобы затруднить продвижение для сирийской армии. Саперы сирийской армии до сих пор находят схроны боеприпасов и мины-ловушки в зоне бывших боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.