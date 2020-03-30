Гулькина рассказала о причине своего ухода из «Миража»

Москва, 30 марта. Экс-солистка культовой советской группы «Миража» Наталия Гулькина назвала причину своего ухода из коллектива в 1988 году.

По словам артистки, ее совершенно не устроил вариант петь «под чужую фанеру», а выбора ей просто не оставили. Произошло это после возвращения с очередных гастролей. Преисполненная уверенности, что будет записывать песню, она решила спросить у продюсера, когда это произойдет. На что тот вручил ей диск с уже готовой композицией, которую записала другая солистка группы Маргарита Суханкина. От Гулькиной требовалось только выучить текст.

«Если я еще под свою фанеру рот открывала, то под Ритину — нет. То есть у меня еще есть гордость. Я себя тоже люблю. И все, я ушла. Это была причина моего ухода из «Миража», — заявила она в эфире ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Рассказала Гулькина и о разладе в отношениях с Суханкиной. По словам Наталии, бывшая оперная дива не умела общаться с публикой и к тому же с пренебрежением относилась к сценическим костюмам своей партнерши по группе, называла их «пошлятиной».

«Потом она научилась общаться с публикой и мне сказала: «Досвидос», — поделилась воспоминаниями Гулькина.

Выражалось это в полном «игноре» со стороны Маргариты. Она могла не здороваться, и делал так «регулярно и тяжело».

Напомним, после ухода из «Миража» Гулькина продолжила сольную карьеру и создала группу «Звезды».