Дробыш посоветовал россиянам заниматься на карантине спортом и детьми

Известный российский композитор и продюсер Виктор Дробыш посоветовал соотечественникам во время вынужденного карантина из-за опасности распространения коронавируса заниматься спортом и «деланьем» детей — у кого их нет.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей признался, что самоизоляция позволила ему заняться, наконец, тем, на что много лет не хватало времени.

— Виктор Яковлевич, чем посоветуете заниматься россиянам во время сидения дома?

— Спортом и детьми. У кого есть, тому детьми. У кого нет, тому — деланьем.

— Деланьем детей?!

— Ну да (смеется).

— Сами-то, конечно же, сидите на карантине?

— Да.

— Что делаете?

— Спортом занимаюсь, детьми (у Дробыша двое младших детей, которым 8 и 9 лет. — Прим. ФАН), на пианино играю. Делаю то, до чего руки не доходили десятки лет. «Открыл» «Рапсодию» [венгерского композитора Ференца] Листа, которую когда-то играл. Концерт [русского композитора Сергея] Рахманинова, который с оркестром играл когда-то. Пытаюсь, как на тракторе, проехать. Короче, так, потихонечку, вспоминаю молодость.

— В общем, есть во всей этой не очень веселой ситуации и свои плюсы?

— Ну да. Абсолютно!

— Ну, и наверняка работаете еще, музыку записываете?

— Естественно. Но один, без партнеров. Нахожусь в жесткой вообще изоляции.

— Книги, сериалы, фильмы?

— Сериалы. Может, чего посоветуете?..

Конечно, корреспондент ФАН перечислил несколько телесериалов, которые видел сам, и с удовольствием рекомендовал их Виктору Дробышу. Когда еще выдастся такой шанс — что-то посоветовать известному композитору.

Ранее Виктор Дробыш признался, что если коронавирусный «простой» представителей российского шоу-бизнеса затянется, то это будет печально.