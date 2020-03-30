Асмус шокировала поклонников стрижкой в прямом эфире

Москва, 30 марта. Российская актриса Кристина Асмус шокировала поклонников, устроив себе самостоятельную стрижку в прямом эфире. Она взяла ножницы и безжалостно распрощалась с одним из самых дорогих для каждой девушки элементом внешности — длинными волосами.

Процесс смены имиджа звезда «Интернов» показала в Instagram, причем дважды — сначала она опубликовала в профиле Stories, записанные в кресле парикмахера. Но, вероятно, многие пользователи не поверили звезде, решив, что видео может быть смонтировано. Тогда Асмус выложила серию снимков, на которых запечатлен процесс постепенного укорачивания длины.

«Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео — гон, и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь. Пока салоны красоты на карантине, я подстриглась в объективе гениального фотографа», — написала она.

Своими руками смелая актриса убрала примерно 20-30 сантиметров волос, довести стрижку до идеала ей помог профессионал. В результате преображенная Асмус предстала практически в образе своей героини из «Интернов» Варвары Черноус, какой была 10 лет назад.

Поклонники актрисы разбились на два лагеря: одни решили, что Асмус зря распрощалась с длиной, а другие поддержали звезду, отметив, что с новой прической она даже стала выглядеть еще лучше.