Асмус шокировала поклонников стрижкой в прямом эфире

Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! ???? Получите, распишитесь ))))) Пока салоны красоты на карантине ????, я постриглась в объективе гениального @flea_view ???? Все фото и интервью для @peopletalkru по ссылке в сторис!!!!! ☝????⚡️

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Mar 30, 2020 at 4:19am PDT