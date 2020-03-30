Как жители Подмосковья провели первый день карантина

В Подмосковье в понедельник, 30 марта, начался первый день режима самоизоляции. Корреспондент Федерального агентства новостей обошел некогда людные места города Зеленограда, чтобы выяснить, как жители проводят сейчас время.

На Площади юности района Матушкино убрали украшения и закрыли ярмарку, изредка появляются доставщики из «Яндекс.еды» или Delivery Club.

KFC на площади открыт, но выдача производится через маленькое окошко. Работница заведения работает в маске и перчатках.

Несмотря на то, что неделю объявили нерабочей, дорожные ремонтники продолжают работать во дворе проспекта Генерала Алексеева.

«А кто работать будет? Карантин — это хорошо, но дело надо делать», — ответили они на вопрос корреспондента ФАН.

Все площадки огорожены красно-белой лентой. На каждой висит объявление с просьбой воздержаться от прогулок с детьми.

Вход на территорию школы №842 перового микрорайона закрыт. На воротах висит замок. Объявление гласит, что проход ограничен с 22.00 до 7.00 по московскому времени.

ТЦ «Панфиловский» на Панфиловском проспекте открыт, но большинство магазинов внутри закрыты. Прилавки пустые, в залах выключен свет.

Еще работающие граждане стараются себя защитить масками и перчатками. В аптеке «Медиал» торгового центра «Панфиловский» очередь из посетителей.

Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по итогам оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов области. В Подмосковье вступило в силу постановление об ограничениях в передвижении, а патрульные службы начали оповещение жителей. Воробьев также призвал местных жителей с пониманием реагировать на работу полицейских.