Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ДНР, коронавирус «идет в наступление» на ВСУ

Донбасс, 30 марта. Коронавирус «пошел в наступление» на украинскую армию. Солдаты ВСУ конфликтуют между собой и силовиками Нацгвардии. Убитых сослуживцами солдат ВСУ записывают в дезертиры. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 12 раз. В ЛНР обстреляны села Калиновка и Березовское из 120-мм минометов и боевых машин пехоты. По ДНР огонь открывался 10 раз, обстреляны Доломитное, Горловка, Донецк, Луганское и другие населенные пункты. В селе Ясное минометным огнем повреждены два дома, газопровод и теплотрасса. Обстрелы осуществлялись из тяжелой 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, боевых машин пехоты, гранатометов и бронетранспортеров.

Народная милиция ЛНР рассказала о происшествиях в рядах ВСУ

В оборонном ведомстве ЛНР поделились информацией из перехваченного донесения штаба оперативно-тактической группировки «Север», в котором указано, что за прошедшие семь дней имеется в наличии более 10 фактов конфликтов между ВСУ и Национальной гвардией. Так, к примеру, на позициях 59-й мотопехотной бригады ВСУ, вблизи поселка Новолуганское, военнослужащие во время распития спиртных напитков не пришли к единому мнению с участниками Национальной гвардии. Солдаты подрались между собой, а потом устроили перестрелку. В результате несколько человек ранены, уничтожен загоревшийся блиндаж и повреждена боевая бронированная машина.

Не менее эмоциональными бывают и конфликты между сослуживцами в армии Украины. Так, в 30-й механизированной бригаде ВСУ, дислоцирующейся в Луганской области, двое собутыльников вступили в конфликт, в ходе которого один выстрелил в другого. Пострадавший скончался на месте.

Вблизи села Шумы в Донецкой области двое сослуживцев 58-й мотопехотной бригады подрались в состоянии алкогольного опьянения. Рядовой попытался ударить ножом товарища, а тот в свою очередь выстрелил в обидчика.

Помощник министра МВД ЛНР рассказал об эпидемии в ВСУ

Виталий Киселев с позывным «Коммунист» поделился с корреспондентом ФАН информацией о всплеске заболеваний коронавирусом в рядах ВСУ. Так, только в полевом госпитале в Константиновке Донецкой области, в воинской части А3204, у пятерых военнослужащих тесты подтвердили наличие коронавируса в крови.

Основная масса заболевших солдат служит в 57-й мотопехотной бригаде. Командование Операции объединенных сил направило в бригады на передовую всех наличных военных психологов — помогать военнослужащим смириться с неизбежностью инфицирования.

О «лыжниках» в армии Киева

Командиры бригад украинской армии продолжают скрывать количество небоевых потерь среди своих подчиненных, пеняя на то, что они якобы «дезертировали», рассказал Киселев в беседе с корреспондентом ФАН. К примеру, 40-я артиллерийская бригада, в которой неуставные отношения, алкоголизм и наркомания «цветут буйным цветом», а убийства и самоубийства среди личного состава — практически ежедневное явление.

Но в отчетах этого показывать нельзя. Поэтому командование бригады придумало использовать «лыжников». Благо и настоящих дезертиров в бригаде через край.

«Был в бригаде такой солдат — Заливанский Сергей Сергеевич (17.10.1994 года рождения, водитель в 40-й артиллерийской бригаде), уроженец Николаевской области. По документам — с 30 января этого года солдат в бегах. А по сообщениям негласных источников, парня уже закопали. Еще один солдат — Цымбал Артем Александрович, (11.01.1996 года рождения, артиллерист 2-й батареи 1-го дивизиона), уроженец Херсонской области. У этого парня целый «букет» проблем был — и в расчете, и со взводным, и с комбатом. Солдат Цымбал исчез после Нового года. И только спустя почти две недели был объявлен дезертиром», — рассказывает Киселев.

Ни дома, ни у знакомых пропавший не объявлялся, мобильный телефон отключен. За пределами части его также никто не видел. В обоих случаях военная полиция Украины не отрабатывает версию убийства военнослужащих.