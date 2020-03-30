Мартынов назвал пандемию COVID-19 шансом пересмотреть принципы здравоохранения в РФ

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, как российская медицина может помочь остановить пандемию COVID-19. Политолог убежден, что система страховой медицины не справится с распространением коронавируса.

«Эта ужасающая ситуация с коронавирусом в мире показывает, что страховая медицина не готова к таким глобальным вызовам как эпидемия или пандемия. Поэтому сегодня у нас есть повод вспомнить нашу отечественную практику и опыт, отказавшись от страховой медицины», — сказал он.

По словам политолога, система охраны здоровья, разработанная в царской России учеником Пирогова, легендарным врачом Георгием Рейном, сработала на 99% – Россия вырастила несколько поколений здоровых русских людей. Мартынов напомнил, что в Российской империи наказание за нарушение карантина было семь лет тюрьмы или каторги. Такие строгие меры наказания были связаны с тем, что России как самой большой стране в мире всегда угрожали эпидемиологические опасности.

«Именно Рейн окончательно сформулировал идею о необходимости централизованной системы управления здравоохранением. Конечно, революция и гражданская война сделали свое дело, но в Советском Союзе эту идею развивали, поскольку это было нашим национальным изобретением. Лучше системы охраны здоровья, чем была в России, а затем и СССР, нигде нет в мире», — убежден Мартынов.

Политолог подчеркнул, что, если принимаемых для борьбы с коронавирусом в стране мер будет достаточно, а граждане будут четко выполнять все указания, то пандемия на территории России к середине апреля может закончиться.

«Если граждане проявят сознательность, самоизолируются и ограничат контакты, то пандемия в нашей стране перестанет распространяться и может заглохнуть через несколько недель. Да, придется какое-то время не ездить по заграницам, как некоторые любят. Загранпоездки, думаю, надо отложить на полгода, может быть даже на конец года. Пока неизвестно, чем все это кончится для развитых стран», — сказал он.

По словам Мартынова, сложившаяся ситуация предоставляет России шанс пересмотреть принципы здравоохранения и вернуться к системе «государственной охраны здоровья нации». При этом он пояснил, что отказываться полностью от платных медицинских слуг не стоит.

«Можно оставить платную медицину в сфере стоматологии или пластической хирургии, но справиться с эпидемиями такая медицина не способна. Любые эпидемии построены по принципу: либо спасаются все, либо никто», — добавил политолог.

По последним данным, в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Власти России утвердили комплекс мер по борьбе с COVID-19. В частности, приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в регионах введены ограничительные меры и режим повышенной готовности.