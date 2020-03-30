Коммунисты и Васильева затравили волгоградского главврача с помощью фейков



Волгоград, 30 марта. Связанная с Алексеем Навальным организация «Альянс врачей» объединилась с коммунисткой волгоградского отделения КПРФ, чтобы добиться увольнения главврача ЦРБ города Калач-на-Дону Олега Кумейко.

Для этого было использовано обращение земского доктора центральной районной больницы Калача-на-Дону Татьяны Реввы, которая заявила, что у медиков якобы нет средств индивидуальной защиты и не хватает аппаратов ИВЛ.

Кумейко сразу же опроверг это заявление, отметив, что больница обеспечена всем необходимым как для помощи пациентам, так и для защиты врачей. Однако его слова не убедили главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, которая тут же развернула против Кумейко информационную кампанию в Twitter. Вскоре к ней присоединилась депутат совета Береславского сельского поселения Калачевского района от партии КПРФ Наталия Заброда. Она даже создала петицию на сайте Change.org с требованием отставки главврача.

Портал Nation News объяснил ее непримиримую борьбу против Кумейко политическими интересами. Калачевская ЦРБ сотрудничает с партией «Единая Россия», которая в 2017 году запустила в поселке Береславка, где живет Заброда, проект «Здоровое будущее». На запуск проекта в свое время приезжал и Кумейко.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич призвал доработать закон о противодействии фейкам, чтобы распространяющие ложную информацию структуры не могли избежать ответственности. В качестве примера он привел уже упомянутый «Альянс врачей». По словам Малькевича, данная организация регулярно распространяет фейки, однако привлечь к ответственности ее нельзя, поскольку фейки не вызывают серьезных общественных потрясений.