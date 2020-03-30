Путин провел телефонный разговор с Трампом

Москва, 30 марта. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле.

В пресс-службе президента РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе беседы главы государств выразили озабоченность распространением коронавируса в мире и обсудили возможности более тесного взаимодействия двух стран по противодействию пандемии.

Кроме того, Путин и Трамп обменялись мнениями по ситуации на мировом рынке нефти и договорились о продолжении консультаций министерств энергетики РФ и США. Президенты РФ и США условились продолжать личные контакты.

Ранее Трамп сообщил, что планирует в разговоре с Путиным обсудить борьбу с коронавирусом, а также цены на нефть. Трамп объяснил заинтересованность в разрешении нефтяного кризиса тем, что США опасаются краха американской энергетики, которая во многом зависит от цен на углеводородное топливо.