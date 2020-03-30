Вирусолог Никоноров оценил прогнозы окончания эпидемии коронавируса

Санкт-Петербург, 30 марта. Точные даты окончания пандемии коронавируса в мире на данный момент неизвестны. Сложно сказать, когда закончится распространение заболевания, заявил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ Гриппа Игорь Никоноров.

Никоноров принял участие в пресс-конференции по теме «Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции пути преодоления» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«В январе, когда давали прогнозы, была надежда, что эпидемия ограничится Китаем. К сожалению, не подтвердились. Число заразившихся и больных меньше, чем это происходит при эпидемии гриппа. Но в связи с тем, что заболевание тяжелое, мы были вынуждены принять меры, которые ограничивают передвижение. Сказать точно даты, когда это все закончится и можно будет путешествовать, пока сложно», ― заявил Никоноров.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По данным на 30 марта, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 302 в 35 регионах. Случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе РФ.