Новые поручения Путина по ситуации с коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

Совещание по коронавирусу
Борьба с коронавирусом в России. Эта тема стала главной на совещании президента Владимира Путина с полномочными представителями в федеральных округах. Сегодня она прошла в удаленном формате. Во время онлайн-встречи глава государства подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с болезнью, даже если они кажутся избыточными. Президент отметил профессионализм медиков, которые ответственно подходят к своей работе. Также Владимир Путин поручил открыть в регионах новые центры диагностики коронавируса и создать дополнительный резерв лекарств, которые помогут поднять пациентов на ноги. А на помощь врачам можно привлечь практикантов и студентов медвузов. Полпредам президент поручил держать под личным контролем ситуацию с ценами на продукты и лекарства. Особое внимание необходимо уделить и региональным бюджетам.
«Но что хочу подчеркнуть и на что обратить внимание коллег из регионов: несмотря на такую ситуацию, не следует урезать текущие бюджетные расходы. Напротив, задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объеме финансировать все запланированные программы и контракты. Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать — работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий», — подчеркнул российский лидер.
Проверка фейков
Каждый день в сети появляются десятки новостей о коронавирусе: об ограничениях, мерах поддержки, нововведениях. Нередко среди них встречается и недостоверная информация. Последний случай: в Интернете появились кадры, на которых полицейские по громкоговорителю объявляют о комендантском часе в Подмосковье. Якобы нельзя выходить на улицу с 8 вечера и до 8 утра. Однако такого распоряжения не от кого не поступало. Сотрудники полиции должны были рассказать о соблюдении режима самоизоляции. Сейчас в отношении правоохранителей проводится проверка. А что уж говорить о пользователях сетей, которые сеют панику. Чтобы в Интернете появлялись лишь достоверные сведения, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании центра, который будет отслеживать информацию о коронавирусе. Фейки — опровергать. А тех, кто их распространяет, ждут штрафы.
Кадровые перестановки на Украине
А Украина во время эпидемии коронавируса на время осталась без министра здравоохранения. Как ранее сообщили в Верховной раде, Илья Емец подал в отставку. За его увольнение проголосовал 271 депутат. С чем связано такое решение? Официальной информации нет. Однако ясно, что Емец стал одним из рекордсменов по непродолжительности работы в Кабмине. Он был главой Центра детской кардиохирургии, а также министром здравоохранения при Викторе Януковиче. Как отметили в ведомстве, Емец вернулся на должность, чтобы провести медицинскую реформу. И сам заявление об отставке он не писал. В такой же ситуации оказался и министр финансов Игорь Уманский. За его отставку проголосовали 249 человек. Похоже, смутное время в украинском правительстве продолжается. С приходом нового президента обстановку в Кабмине назвать стабильной никак нельзя. Обновление кадров началось сразу же, и этот процесс не останавливался до сих пор. В марте глава правительства Алексей Гончарук ушел в отставку, вслед за ним — почти все министры. Состав продержался у власти всего лишь полгода. Новым премьером стал Денис Шмыгаль. И, похоже, под его руководством в Кабмине могут поставить новые антирекорды. Один из них — скорый выбор новых министров. Теперь за финансы в стране отвечает Сергей Марченко, а здравоохранение курирует Максим Степанов.