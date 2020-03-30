Новые поручения Путина по ситуации с коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

Совещание по коронавирусу Борьба с коронавирусом в России. Эта тема стала главной на совещании президента Владимира Путина с полномочными представителями в федеральных округах. Сегодня она прошла в удаленном формате. Во время онлайн-встречи глава государства подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с болезнью, даже если они кажутся избыточными. Президент отметил профессионализм медиков, которые ответственно подходят к своей работе. Также Владимир Путин поручил открыть в регионах новые центры диагностики коронавируса и создать дополнительный резерв лекарств, которые помогут поднять пациентов на ноги. А на помощь врачам можно привлечь практикантов и студентов медвузов. Полпредам президент поручил держать под личным контролем ситуацию с ценами на продукты и лекарства. Особое внимание необходимо уделить и региональным бюджетам. «Но что хочу подчеркнуть и на что обратить внимание коллег из регионов: несмотря на такую ситуацию, не следует урезать текущие бюджетные расходы. Напротив, задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объеме финансировать все запланированные программы и контракты. Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать — работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий», — подчеркнул российский лидер.

Проверка фейков Каждый день в сети появляются десятки новостей о коронавирусе: об ограничениях, мерах поддержки, нововведениях. Нередко среди них встречается и недостоверная информация. Последний случай: в Интернете появились кадры, на которых полицейские по громкоговорителю объявляют о комендантском часе в Подмосковье. Якобы нельзя выходить на улицу с 8 вечера и до 8 утра. Однако такого распоряжения не от кого не поступало. Сотрудники полиции должны были рассказать о соблюдении режима самоизоляции. Сейчас в отношении правоохранителей проводится проверка. А что уж говорить о пользователях сетей, которые сеют панику. Чтобы в Интернете появлялись лишь достоверные сведения, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании центра, который будет отслеживать информацию о коронавирусе. Фейки — опровергать. А тех, кто их распространяет, ждут штрафы.